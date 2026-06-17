Messi máximo goleador en mundiales: triplete histórico ante Argelia para alcanzar la cima

El debut de la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026 no pudo haber sido más idílico. En una exhibición de vigencia absoluta, Lionel Messi convirtió tres goles en el triunfo 3-0 frente a Argelia, alcanzando la astronómica cifra de 16 anotaciones en la historia de los Mundiales. Con este hat-trick, el astro rosarino igualó al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero histórico de la competición ecuménica, sumando un nuevo hito dorado a su inigualable trayectoria futbolística.

La obra maestra del capitán comenzó a plasmarse a los 16 minutos del primer tiempo en Kansas City, cuando recibió una asistencia vertical de Rodrigo De Paul y, tras perfilarse en tres cuartos de cancha, sacó un potente disparo de media distancia que dejó sin opciones al arquero Luca Zidane. Ya en el complemento, a los 14 minutos, el "Diez" capitalizó un rebote largo del guardameta rival tras un tiro potente de Alexis Mac Allister para empujar el segundo de la tarde. La apoteosis llegó a los 30 minutos, cuando combinó con Nico González en la frontal del área y sentenció la victoria con un zurdazo bajo y esquinado, asegurando su primer triplete en una cita mundialista antes de salir ovacionado para dejarle su lugar al juvenil Nico Paz.

Mientras Klose construyó su récord de 16 gritos en cuatro ediciones (entre 2002 y 2014), Messi escaló a la cumbre a lo largo de seis Copas del Mundo, habiendo iniciado su cuenta personal en Alemania 2006. Con este empate en el liderato global, la tabla histórica de goleadores sitúa a ambos en el primer escalón, seguidos de cerca por el brasileño Ronaldo Nazário con 15 festejos y el francés Kylian Mbappé, quien ostenta 14 gritos y promete dar pelea en el certamen actual.

El imponente estreno de la Albiceleste sirvió además para que el capitán triturara múltiples registros de longevidad. Con 38 años, 11 meses y 23 días, Messi se convirtió en el futbolista más veterano en marcar para Argentina en un Mundial, superando la marca que Martín Palermo poseía desde Sudáfrica 2010. Asimismo, el crack se transformó en el primer jugador de la historia en disputar seis citas mundialistas, elevando las estadísticas de su carrera profesional a 914 goles totales y celebrando por sexagésima vez un triplete en su cuenta personal.