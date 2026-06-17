La inesperada confesión de Ángel de Brito sobre Messi que sorprendió a todos en vivo

Ángel de Brito volvió recientemente de unas vacaciones en Miami y, además de disfrutar de unos días de descanso, protagonizó una anécdota que rápidamente se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo. El conductor reveló que mantuvo un intercambio de mensajes con Lionel Messi durante su estadía en Estados Unidos, una confesión que dejó sin palabras a sus compañeros de programa.

La historia salió a la luz durante una emisión de su ciclo digital, cuando comentó de manera espontánea que había estado en contacto con el capitán de la Selección argentina. Lo que parecía una simple mención terminó generando sorpresa en el estudio cuando aclaró que no había sido él quien inició la conversación.

Según relató, el futbolista fue quien tomó la iniciativa y le envió algunos mensajes. La revelación provocó reacciones inmediatas entre los panelistas, que no ocultaron su asombro ante la posibilidad de que una de las figuras más importantes del deporte mundial mantenga conversaciones con el periodista.

Durante la charla también surgió otro dato curioso. Mientras se encontraba en Miami, varias personas le sugirieron que aprovechara la cercanía para conseguir una fotografía junto a Messi y Antonela Roccuzzo. Sin embargo, el conductor decidió apuntar más alto y le planteó al futbolista la posibilidad de realizar una entrevista con su esposa.

La respuesta, según contó, fue clara. Messi le habría explicado que Antonela prefiere mantenerse alejada de los medios y no suele aceptar este tipo de propuestas, pese al enorme interés que despierta su figura en la prensa y entre el público.

Lejos de darse por vencido, De Brito insistió con humor en su deseo de entrevistarla algún día. En el estudio coincidieron en que una aparición mediática de Roccuzzo sería un acontecimiento muy esperado, ya que mantiene un perfil bajo y rara vez brinda declaraciones públicas sobre su vida personal.

La anécdota también volvió a poner sobre la mesa una confesión que el propio Messi realizó meses atrás, cuando reconoció que disfruta seguir programas de espectáculos y mantenerse al tanto de algunas noticias del ambiente artístico. En aquella oportunidad comentó que heredó ese interés de su madre y que le resulta entretenido seguir determinados contenidos televisivos.

Sin embargo, también dejó en claro que en su hogar no todos comparten esa afición. Según contó en aquel momento, Antonela no suele mostrar el mismo entusiasmo por los programas de entretenimiento y prefiere mantenerse al margen de ese tipo de contenidos.

La revelación de De Brito generó repercusión en redes sociales y volvió a demostrar que cualquier detalle relacionado con Messi, incluso fuera de una cancha de fútbol, despierta interés y curiosidad entre sus seguidores.