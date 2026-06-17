Trump endurece su postura con Irán y lanza una advertencia pese al inminente acuerdo de paz

A pocos días de la firma de un acuerdo destinado a poner fin a meses de tensión y enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a elevar el tono de su discurso y advirtió que su país no dudará en responder con fuerza militar si considera que Teherán incumple los compromisos asumidos.

Las declaraciones fueron realizadas durante la cumbre del G7 que se desarrolla en Francia, donde el mandatario sostuvo que el entendimiento alcanzado representa una oportunidad importante para estabilizar la región, aunque dejó en claro que Washington mantendrá una posición de vigilancia permanente sobre el comportamiento del gobierno iraní.

Trump señaló que el acuerdo aún deberá demostrar su eficacia en la práctica y remarcó que cualquier incumplimiento podría desencadenar una nueva respuesta por parte de Estados Unidos. Sus palabras reflejaron una postura de firmeza pese a los avances diplomáticos logrados en las últimas semanas.

En paralelo, el presidente se mostró optimista respecto a la normalización de la actividad económica en la región. En ese sentido, aseguró que el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el transporte mundial de petróleo, podría recuperar plenamente su operatividad en los próximos días tras la concreción del acuerdo.

El mandatario también destacó la reacción de los mercados internacionales frente a las señales de distensión entre ambos países. Según afirmó, los principales indicadores financieros respondieron favorablemente a la posibilidad de una reducción de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, mientras que los precios del petróleo mostraron una tendencia descendente.

Por otra parte, Trump rechazó versiones que indicaban la posible participación financiera de Estados Unidos en programas de inversión o reconstrucción económica dentro de Irán. El presidente aclaró que el entendimiento en discusión no contempla compromisos de financiamiento por parte de Washington y descartó cualquier aporte directo en esa dirección.

Mientras tanto, continúan los preparativos para la firma oficial del acuerdo, prevista para los próximos días en Suiza. El encuentro contará con la participación de representantes estadounidenses e iraníes, además de mediadores internacionales que colaboraron en las negociaciones.

La expectativa de la comunidad internacional es que el entendimiento permita reducir las tensiones que marcaron la relación entre ambos países durante los últimos meses y contribuya a una mayor estabilidad en una de las regiones más sensibles del planeta.

Sin embargo, las recientes declaraciones de Trump evidencian que, aun en un escenario de acercamiento diplomático, persisten las diferencias y la desconfianza mutua, factores que seguirán condicionando el futuro de las relaciones entre Washington y Teherán.