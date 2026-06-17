Alimentos clave para fortalecer las defensas

Mantener una alimentación equilibrada puede ser una herramienta clave para reducir el riesgo de infecciones respiratorias durante los meses más fríos del año. Diversas investigaciones respaldadas por instituciones como Mayo Clinic y Harvard Health destacan que ciertos alimentos aportan vitaminas, minerales, antioxidantes y probióticos que contribuyen al correcto funcionamiento del sistema inmunitario.

La alimentación cobra especial relevancia en los adultos mayores, ya que con el paso de los años las defensas naturales del organismo tienden a disminuir. Por eso, incorporar alimentos ricos en nutrientes puede marcar una diferencia significativa en la prevención de enfermedades como la gripe.

1. Té verde: un aliado rico en antioxidantes

El té verde contiene catequinas, compuestos antioxidantes que ayudan a proteger al organismo frente a distintos virus. Estudios realizados sobre miles de participantes sugieren que su consumo habitual puede contribuir a fortalecer la respuesta inmunitaria y favorecer la protección frente a la influenza.

2. Batatas: una gran fuente de vitamina A

Las batatas aportan elevadas cantidades de betacaroteno, precursor de la vitamina A, un nutriente fundamental para la salud de las vías respiratorias y del intestino.

Además, favorecen la producción de células inmunitarias y resultan especialmente beneficiosas para las personas mayores. La mejor opción es consumirlas al horno o asadas, evitando preparaciones con exceso de azúcar o grasas saturadas.

3. Hidratación: una defensa esencial contra las infecciones

Aunque muchas veces se pasa por alto, mantener una buena hidratación es indispensable para que el organismo funcione correctamente.

El agua, los caldos y las bebidas con electrolitos ayudan a mantener un adecuado volumen sanguíneo y favorecen el transporte de nutrientes y células defensivas. En cambio, se recomienda limitar el consumo de bebidas azucaradas o con exceso de cafeína.

4. Frutos rojos: ricos en vitamina C

Las frutillas, arándanos, frambuesas y otras bayas contienen vitamina C y flavonoides antioxidantes, sustancias que ayudan a estimular la producción de glóbulos blancos encargados de combatir infecciones.

Además, contribuyen a proteger las células del sistema inmunitario frente al daño oxidativo.

5. Saúco: un potencial antiviral natural

El saúco contiene polifenoles con propiedades que podrían favorecer la respuesta inmunitaria frente a virus respiratorios.

Algunas investigaciones sugieren que podría ayudar a disminuir la duración y la intensidad de los síntomas gripales. Habitualmente se consume en forma de té o almíbar.

6. Porotos: una excelente fuente de zinc

Los porotos y otras legumbres aportan cantidades significativas de zinc, un mineral indispensable para la producción y el funcionamiento de los glóbulos blancos.

La deficiencia de zinc se asocia con una menor capacidad del organismo para responder ante infecciones.

7. Frutos secos y semillas: vitamina E para las defensas

Las nueces, almendras, avellanas y semillas contienen vitamina E, un nutriente esencial para el desarrollo y la actividad de las células inmunitarias.

Además, aportan grasas saludables y compuestos que benefician al microbioma intestinal, un factor cada vez más relacionado con la salud inmunológica.

8. Salmón: vitamina D y omega-3

El salmón es uno de los pocos alimentos naturalmente ricos en vitamina D, nutriente clave para la regulación del sistema inmunitario.

También aporta ácidos grasos omega-3, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para favorecer el correcto funcionamiento de las defensas.

9. Ajo: un clásico con respaldo científico

El ajo contiene aliina, un compuesto que se transforma en sustancias bioactivas relacionadas con la estimulación del sistema inmunitario.

Diversos estudios observaron que las personas que consumieron extractos de ajo de forma regular experimentaron menos episodios de resfríos y gripe, además de una menor duración de los síntomas.

10. Cúrcuma: una especia con potencial antiinflamatorio

La curcumina, principal compuesto activo de la cúrcuma, ha sido ampliamente estudiada por sus posibles efectos antivirales y antiinflamatorios.

Aunque los resultados son prometedores, los especialistas señalan que todavía se necesitan más investigaciones para determinar cuál es la dosis más efectiva y segura para obtener beneficios clínicos concretos.

La alimentación como parte de la prevención

Si bien ningún alimento por sí solo puede evitar la gripe, una dieta variada y rica en nutrientes ayuda a mantener un sistema inmunitario fuerte y preparado para enfrentar infecciones.

Incorporar alimentos como té verde, batatas, frutos rojos, legumbres, frutos secos, salmón, ajo y cúrcuma, junto con una adecuada hidratación, puede ser una estrategia sencilla para cuidar la salud durante la temporada invernal.