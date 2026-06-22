La energía impulsa un récord comercial y consolida a Vaca Muerta como fuente clave de divisas

La balanza comercial energética alcanzó en mayo un superávit récord de 1.543 millones de dólares

El crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas fue el principal motor del resultado positivo

Vaca Muerta volvió a consolidarse como una fuente estratégica de generación de divisas

La balanza comercial total del país registró un saldo favorable histórico de 3.504 millones de dólares

Las importaciones disminuyeron por una menor compra de bienes vinculados al transporte y vehículos

La energía se afianza como uno de los pilares centrales de la estrategia económica del Gobierno

El sector energético volvió a exhibir su creciente protagonismo dentro de la economía argentina al alcanzar en mayo un desempeño histórico que fortaleció las cuentas externas del país. El saldo positivo registrado en la balanza comercial energética se convirtió en uno de los principales factores detrás del récord alcanzado por el comercio exterior argentino, en un contexto marcado por el aumento de las exportaciones y una menor dependencia de las importaciones de combustibles.

Los datos difundidos por el Ministerio de Economía reflejaron un superávit energético de 1.543 millones de dólares durante mayo, el resultado más elevado del que se tenga registro para el sector. La cifra fue impulsada principalmente por el fuerte crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas, acompañado por una reducción significativa de las compras externas vinculadas a la energía.

Desde el Gobierno destacaron el desempeño de la actividad como una señal del potencial que posee el país para transformar sus recursos naturales en una fuente sostenida de generación de divisas. El crecimiento de la producción en Vaca Muerta volvió a ocupar un lugar central en la explicación de estos resultados, consolidando el papel de la formación neuquina como uno de los activos estratégicos más importantes de la economía nacional.

El desempeño energético se conoció apenas un día después de la publicación de las estadísticas generales del comercio exterior argentino, que también mostraron cifras históricas. Durante mayo, la balanza comercial total alcanzó un saldo favorable de 3.504 millones de dólares, el más alto desde que existen registros oficiales, fortaleciendo uno de los principales objetivos económicos del Gobierno: sostener una acumulación constante de dólares a través del comercio exterior.

Las exportaciones argentinas alcanzaron los 9.537 millones de dólares y marcaron un nuevo máximo histórico. Detrás de ese resultado sobresalió el aporte de los complejos energéticos, que mostraron un crecimiento interanual superior al 160 por ciento. La expansión estuvo vinculada tanto al incremento de la producción como a una mayor capacidad de transporte y comercialización de hidrocarburos hacia los mercados internacionales.

En paralelo, las importaciones mostraron una nueva contracción. Las compras externas sumaron 6.033 millones de dólares y registraron una disminución respecto del mes anterior. Esta tendencia contribuyó a ampliar el superávit comercial y permitió mejorar el balance general del intercambio argentino.

Entre los factores que explicaron la caída de las importaciones se destacó la menor adquisición de piezas y accesorios destinados a bienes de capital, especialmente aquellos vinculados al sector del transporte. También se observó una reducción en la compra de vehículos provenientes del exterior, fenómeno que contribuyó a disminuir la salida de divisas.

No obstante, el dato más relevante para el Gobierno continúa siendo la transformación estructural que atraviesa el sector energético. Durante años, la Argentina enfrentó importantes déficits derivados de la necesidad de importar combustibles para abastecer la demanda interna. Hoy, el escenario es diferente. El crecimiento de la producción local permite no sólo cubrir una mayor proporción del consumo doméstico, sino también generar excedentes exportables capaces de aportar miles de millones de dólares al año.

En ese sentido, la energía aparece cada vez más como uno de los pilares centrales de la estrategia económica oficial. La generación de divisas provenientes del petróleo y el gas resulta clave para fortalecer las reservas, mejorar el frente externo y reducir una de las principales restricciones históricas de la economía argentina: la escasez de dólares.

Los números de mayo consolidan además una tendencia que se viene observando desde hace varios meses. La expansión de Vaca Muerta, el aumento de la producción hidrocarburífera y la reducción de las importaciones energéticas están modificando el perfil comercial del país y otorgándole un papel cada vez más relevante dentro del mercado energético regional.

Con perspectivas de nuevas inversiones en infraestructura, ampliación de oleoductos y mayores niveles de extracción, el sector energético se posiciona como uno de los motores más dinámicos de la actividad económica. Para el Gobierno, el desafío ahora será sostener este crecimiento y convertirlo en una fuente permanente de ingresos que contribuya a consolidar la estabilidad macroeconómica en los próximos años.