Tensión en el peronismo: cruces por la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y nuevas fracturas internas

La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner reaviva tensiones internas dentro del peronismo

Luis D’Elía cuestionó públicamente la situación de la ex presidenta y generó una fuerte respuesta de su defensa legal

Gregorio Dalbón defendió a la ex mandataria y sostuvo que existe una persecución política en su contra

El Tribunal Oral Federal N°2 reforzó las condiciones de la prisión domiciliaria tras recientes apariciones públicas

Las críticas de D’Elía también alcanzaron a Máximo Kirchner y profundizaron la interna del espacio político

El caso Vialidad continúa generando impacto judicial y político en el escenario nacional

La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras la condena a seis años en la causa Vialidad, volvió a exponer con crudeza las tensiones internas dentro del peronismo. Esta vez, el eje del conflicto se trasladó a un intercambio público entre el dirigente social Luis D’Elía y el abogado Gregorio Dalbón, uno de los defensores legales de la ex presidenta, en un cruce que dejó al descubierto diferencias políticas y personales en torno al liderazgo kirchnerista.

Las declaraciones de D’Elía, difundidas en redes sociales y en referencia a una nota periodística, reactivaron un debate sensible dentro del espacio político. El dirigente comparó la situación actual de la ex mandataria con su propia experiencia en unidades carcelarias, marcando una diferencia que generó un inmediato rechazo por parte de sectores cercanos a la defensa de la ex jefa de Estado. En su intervención, también aludió de manera irónica a la residencia de la ex presidenta en la calle San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

La respuesta de Dalbón no tardó en llegar y fue contundente. El abogado, que representa a Cristina Kirchner en distintas instancias judiciales, cuestionó los dichos del dirigente social y los enmarcó en una lógica de confrontación interna que, según su visión, debilita al espacio político. “Bastante tenemos con los que persiguen a Cristina. No esperaba escuchar los argumentos de sus verdugos en boca de un compañero”, expresó en un mensaje que rápidamente tuvo repercusión en el entorno kirchnerista.

El letrado también hizo referencia al proceso judicial que atraviesa la ex presidenta, al sostener que su situación excede lo estrictamente jurídico y se inscribe en un escenario de persecución política que, según su postura, será evaluado por la historia. En ese sentido, planteó que la figura de Cristina Kirchner ya forma parte del recorrido histórico del país, independientemente del desenlace judicial que atraviese su situación actual.

El episodio se produce en un contexto en el que el Tribunal Oral Federal N°2 intimó a la ex mandataria a respetar de manera estricta las condiciones de su prisión domiciliaria, luego de que realizara apariciones públicas desde el balcón de su domicilio, donde suele saludar a militantes que se acercan a la zona. La decisión judicial abrió un nuevo capítulo en el expediente y sumó tensión al clima político que rodea la causa.

En paralelo, el debate interno dentro del peronismo no se limita a la figura de la ex presidenta. Las críticas de D’Elía también alcanzaron a Máximo Kirchner, actual referente de La Cámpora y uno de los dirigentes con mayor peso en el armado político del espacio. Sus declaraciones, de alto voltaje político, apuntaron directamente al liderazgo del legislador nacional y contribuyeron a profundizar las diferencias entre sectores del kirchnerismo.

Este tipo de cruces refleja una disputa más amplia sobre el futuro del liderazgo dentro del peronismo, en un escenario donde conviven distintas interpretaciones sobre el rol de Cristina Kirchner, su situación judicial y la proyección de la estructura política que construyó en las últimas dos décadas. Las tensiones, lejos de disminuir, se intensifican a medida que avanza el proceso judicial y se consolidan distintas posturas dentro del propio espacio.

Mientras tanto, el caso Vialidad continúa siendo un factor de alta centralidad en la agenda política argentina, con derivaciones que exceden lo judicial y se proyectan directamente sobre la dinámica interna del principal espacio opositor.