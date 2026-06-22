Ropa usada, industria en crisis y un negocio en expansión: el impacto de las importaciones textiles en Argentina

La importación de ropa usada crece y redefine el mercado textil argentino

La industria local enfrenta una fuerte caída de producción y empleo en el sector

El consumo de prendas importadas se expande impulsado por precios más bajos

Especialistas advierten sobre el impacto ambiental de los residuos textiles globales

El debate gira en torno a si se trata de economía circular o exportación de residuos

Argentina enfrenta una tensión entre consumo barato y protección de su industria textil

La apertura a la importación de ropa usada en Argentina reconfiguró en pocos años un mercado que hasta hace poco estaba prácticamente cerrado. Lo que comenzó como una flexibilización regulatoria terminó consolidando un circuito comercial en expansión, con fardos provenientes de Turquía, Dubai y otros países que hoy ingresan al país y se venden a precios que la industria textil local difícilmente puede igualar.

El fenómeno avanza en paralelo a una contracción profunda del sector productivo nacional. De acuerdo con datos sectoriales, la industria textil atraviesa uno de sus momentos más críticos en años recientes, con una pérdida estimada de 22.156 puestos de trabajo, siete de cada diez máquinas industriales fuera de funcionamiento y una caída sostenida en los niveles de actividad. A esto se suma una reducción acumulada de la producción que supera el 30% en comparación con períodos anteriores recientes.

En ese contexto, la expansión del mercado de ropa usada aparece como un factor determinante en la reconfiguración del consumo. Fardos que ingresan al país a precios relativamente bajos se transforman en mercadería minorista en ferias, locales de barrio y redes sociales, desplazando en muchos casos a la producción nacional. En algunos casos, según testimonios del sector comercial, con apenas unos pocos fardos es posible abrir un punto de venta completo.

El origen de esta mercadería es diverso y proviene de circuitos internacionales donde la ropa descartada o excedente de grandes marcas vuelve a circular como producto reutilizable. Sin embargo, la calidad de estos lotes es heterogénea, y conviven prendas en buen estado con otras que no llegan a ser comercializables. Parte de ese material, según distintos actores del sector, termina siendo descartado o reciclado de manera informal.

La expansión de este negocio no solo genera tensiones económicas, sino también ambientales. Especialistas advierten que el sistema global de moda rápida ha generado un excedente de residuos textiles que muchos países no pueden procesar, lo que deriva en exportaciones masivas hacia mercados con menor regulación. El caso del desierto de Atacama, en Chile, donde se acumulan decenas de miles de toneladas de ropa descartada cada año, es citado como uno de los ejemplos más extremos del problema.

En Argentina, aunque el fenómeno aún no alcanza esas dimensiones, comienzan a observarse señales de alerta. La preocupación se centra en la falta de infraestructura para el reciclado textil a gran escala y en la posibilidad de que el país se convierta en un destino final para excedentes de la industria global. La composición de las prendas, en muchos casos fabricadas con fibras sintéticas derivadas del plástico, agrava el impacto ambiental debido a su lenta degradación.

En el plano productivo, la industria local enfrenta un escenario adverso. La caída de la producción se combina con un fuerte incremento de las importaciones de ropa terminada, que en algunos segmentos crecieron por encima del 70%. Esta dinámica profundiza el desplazamiento de la fabricación nacional, al tiempo que reduce la demanda de insumos locales.

El impacto social también es significativo. La contracción del sector ha dejado miles de puestos de trabajo en el camino, mientras una parte importante de la capacidad instalada permanece inactiva. Inversiones realizadas en años anteriores hoy se encuentran subutilizadas, en un contexto donde la producción no logra recuperarse al ritmo de la demanda interna.

En paralelo, el comportamiento del consumo refuerza la tendencia. La pérdida de poder adquisitivo impulsa la búsqueda de opciones más económicas, y la ropa usada importada aparece como una alternativa accesible frente a los precios de la producción local o de las marcas tradicionales.

El debate de fondo gira en torno al modelo de inserción del país en esta nueva cadena global. Para algunos especialistas, la expansión del comercio de ropa usada podría interpretarse como una forma de economía circular. Para otros, en cambio, se trata de un esquema de transferencia de residuos textiles desde países desarrollados hacia mercados con menor capacidad de regulación y tratamiento ambiental.

La discusión sobre una eventual reversión de la apertura a estas importaciones vuelve a instalarse en el sector. Voces críticas plantean que la única forma de frenar el impacto sobre la industria local y el ambiente sería restablecer restricciones más estrictas al ingreso de ropa usada, como ocurre en la mayoría de los países.

En este escenario, la Argentina enfrenta una disyuntiva compleja entre el acceso a bienes de bajo costo para los consumidores y la preservación de su estructura industrial textil, en un contexto global donde el exceso de producción de indumentaria ya se ha convertido en un problema estructural de alcance internacional.