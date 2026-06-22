CGT y CTA avanzan en una agenda común y evalúan una marcha federal y un paro general contra el Gobierno

La CGT y las CTA comenzaron a coordinar posibles medidas de fuerza contra el Gobierno nacional

Los gremios analizan la convocatoria a una marcha federal y un eventual paro general sin fecha definida

Dirigentes sindicales calificaron como “grave” la situación económica y laboral del país

El encuentro se dio tras un fallo judicial favorable al Ejecutivo en materia de reforma laboral

Las centrales acordaron recorrer las provincias para ampliar la organización territorial de las protestas

El movimiento obrero busca consolidar un frente unificado frente a las políticas de ajuste del Gobierno

Los principales referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina —CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores— mantuvieron un encuentro clave en el que comenzaron a delinear una eventual estrategia de medidas de fuerza conjuntas contra el Gobierno nacional. La reunión, realizada el jueves, tuvo como eje la evaluación del escenario económico y social, y dejó abierta la posibilidad de una marcha federal y un paro general, aunque sin definiciones concretas de fechas.

El encuentro marcó un gesto político de relevancia dentro del mapa sindical, ya que reunió a conducciones que en los últimos años habían exhibido diferencias en su accionar y que ahora buscaron exhibir una señal de unidad frente a las políticas económicas del Ejecutivo. Según trascendió tras la reunión, el clima interno fue de acuerdo generalizado respecto de la necesidad de articular respuestas comunes ante lo que los gremios describen como un proceso de deterioro de las condiciones laborales.

La reunión contó con la presencia de dirigentes de peso dentro del sindicalismo argentino. Por la CGT participaron Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio; Jorge Sola, del gremio del Seguro; y Octavio Argüello, referente de Camioneros. En representación de la CTA de los Trabajadores asistió Hugo Yasky, mientras que por la CTA Autónoma estuvo Hugo Godoy. La convergencia de estos sectores fue interpretada como un intento de recomposición de una agenda unificada del movimiento obrero.

Durante el encuentro, los dirigentes analizaron la situación económica general del país y coincidieron en calificar el escenario como “grave”, con especial énfasis en la caída del poder adquisitivo, el aumento de los despidos y el deterioro de las condiciones laborales en distintos sectores productivos. También se hizo referencia al impacto de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional, que los gremios consideran el principal factor de conflictividad social.

La reunión se produjo además en un contexto particular, luego de que la Justicia convalidara posiciones del Ejecutivo en relación con artículos de la reforma laboral que habían sido objetados por el sector sindical. Ese fallo fue interpretado dentro del universo gremial como un elemento que acelera la necesidad de coordinación entre las distintas centrales.

En cuanto a las posibles medidas de acción, los dirigentes coincidieron en la necesidad de avanzar en la organización de una marcha federal como instancia de visibilización de los reclamos sectoriales, seguida eventualmente por un paro general de alcance nacional. Sin embargo, evitaron establecer una fecha precisa para la implementación de estas acciones, aunque dejaron trascender que podrían concretarse una vez finalizado el Mundial de la FIFA.

Como parte de la estrategia en evaluación, también se acordó iniciar una serie de recorridas por distintas provincias con el objetivo de articular con sindicatos locales y fortalecer la convocatoria de una eventual medida de alcance nacional. La idea es ampliar la base de apoyo y consolidar una estructura de movilización con presencia territorial en todo el país.

Más allá de las diferencias históricas entre las centrales, los dirigentes presentes destacaron la importancia de sostener la unidad del movimiento obrero en un contexto económico que, según señalaron, afecta de manera directa a millones de trabajadores. En ese sentido, remarcaron la necesidad de sostener encuentros periódicos que permitan construir una agenda común de reclamos y definir un plan de acción coordinado.

El encuentro dejó como resultado un mensaje político claro hacia el Gobierno: la posibilidad de una mayor articulación sindical, con capacidad de escalar en medidas de fuerza si no se modifican las condiciones económicas y laborales que los gremios cuestionan.