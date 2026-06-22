Cuando la realidad exige explicaciones

Por RICARDO ZIMERMAN

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Durante los primeros meses de gestión, Javier Milei construyó buena parte de su capital político sobre una premisa sencilla: los resultados hablarían por sí mismos. La reducción de la inflación, el equilibrio fiscal y la promesa de una transformación económica profunda serían suficientes para sostener el respaldo social. La narrativa era clara. No hacían falta demasiados intermediarios porque el propio Presidente se había convertido en el principal portavoz de su proyecto.

Sin embargo, la política tiene una costumbre recurrente: recordarles a los gobiernos que ninguna estrategia es inmune al desgaste. Y las últimas semanas dejaron una señal difícil de ignorar. El oficialismo comenzó a descubrir que los triunfos parlamentarios tienen fecha de vencimiento cuando los aliados dejan de actuar como socios y empiezan a comportarse como acreedores.

Lo ocurrido en el Senado no fue simplemente una discusión reglamentaria. Fue una advertencia política. Después de las elecciones del año pasado, la Casa Rosada logró sostener una mayoría funcional que le permitió atravesar conflictos, aprobar iniciativas y bloquear intentos opositores. Pero esa estructura comenzó a mostrar grietas. Los mismos sectores que hasta hace poco acompañaban disciplinadamente las posiciones oficiales ahora exhiben autonomía, plantean condiciones y dejan en claro que el respaldo ya no es automático.

En política, pocas cosas resultan más reveladoras que aquello que un gobierno intenta ocultar. Y la decisión de incorporar un nuevo vocero presidencial aparece como una de esas señales que merecen ser observadas con atención.

Si la economía estuviera generando en la sociedad la sensación de bienestar que describe el discurso oficial, probablemente no sería necesario sumar una figura destinada a explicar el rumbo. Los procesos económicos exitosos suelen tener una característica elemental: la gente los percibe antes de que alguien se los describa.

Cuando el empleo crece, los salarios mejoran y las empresas invierten, la sensación de progreso se instala de manera natural. No requiere campañas comunicacionales ni esfuerzos argumentativos permanentes. Se manifiesta en los hogares, en los comercios, en las industrias y en la vida cotidiana.

Por eso la llegada de Adrián Ravier a la estructura comunicacional del Gobierno encierra una paradoja. Su nombramiento parece responder menos a una necesidad institucional que a una necesidad política. La administración libertaria siente que debe reconstruir un relato capaz de sostener expectativas en un contexto donde los indicadores macroeconómicos positivos conviven con una percepción social mucho más ambigua.

La inflación bajó respecto de los niveles heredados. El equilibrio fiscal continúa siendo el principal activo del Gobierno. Los mercados muestran una confianza que no existía hace algunos años. Todo eso es cierto.

Pero también es cierto que la actividad económica sigue ofreciendo señales contradictorias. El consumo masivo continúa mostrando debilidad. Los salarios enfrentan dificultades para recuperar terreno. La industria exhibe niveles de actividad que todavía están lejos de consolidar una recuperación robusta. Y el crédito, que debía convertirse en uno de los motores de la reactivación, no logró despegar con la fuerza esperada.

La gran pregunta es si el Gobierno está atravesando una etapa transitoria antes del crecimiento o si está comenzando a enfrentar los límites políticos de su propio modelo.

Los problemas no terminan allí. El caso de Manuel Adorni se convirtió en un símbolo incómodo para la Casa Rosada. Más allá de la evolución judicial de las investigaciones que lo involucran, el debate político ya produjo consecuencias. El jefe de Gabinete pasó de ser uno de los funcionarios más sólidos del oficialismo a transformarse en un factor de desgaste permanente.

Paradójicamente, el Gobierno decidió sostenerlo cuando buena parte de sus aliados esperaba una señal diferente. La decisión tiene lógica desde la perspectiva de Milei. El Presidente interpreta que ceder ante la presión política sería admitir debilidad. Pero el problema es que, en ocasiones, resistir también puede transmitir debilidad.

Las democracias modernas suelen ofrecer numerosos ejemplos de funcionarios que terminan condicionando a los gobiernos que buscan protegerlos. La pregunta ya no es si Adorni afecta la agenda oficial. La pregunta es cuánto tiempo más podrá el oficialismo evitar que toda la discusión política gire alrededor de su situación.

Mientras tanto, otra disputa gana espacio dentro del poder. La tensión entre los distintos sectores que rodean al Presidente dejó de ser un secreto. Karina Milei consolida su influencia partidaria. Santiago Caputo conserva una enorme capacidad de incidencia estratégica. Los gobernadores aliados negocian cada voto con creciente firmeza. Y los bloques parlamentarios comienzan a recordar que tienen intereses propios.

Nada de esto implica que el Gobierno esté cerca de una crisis terminal. Lejos de eso. Milei conserva un liderazgo político considerable y mantiene un núcleo de apoyo social que sigue siendo relevante.

Pero sí indica que la etapa de la hegemonía discursiva parece haber terminado.

Durante mucho tiempo, el oficialismo logró ordenar el debate público alrededor de una dicotomía sencilla: pasado contra futuro. Casta contra cambio. Kirchnerismo contra libertad económica.

Ese esquema fue extraordinariamente eficaz para ganar elecciones y sostener respaldo político. Sin embargo, llega un momento en que toda administración debe responder preguntas más concretas. ¿Cómo evoluciona el empleo? ¿Cuánto mejora el ingreso real? ¿Cuándo se percibe la recuperación en la vida cotidiana?

Son interrogantes que no pueden resolverse desde una conferencia de prensa ni mediante una campaña en redes sociales.

Por eso el nombramiento de un vocero económico puede interpretarse como algo más profundo que un simple cambio de gabinete. Es el reconocimiento implícito de que la comunicación ya no alcanza para amplificar los logros. Ahora debe justificar por qué esos logros todavía no se traducen plenamente en la experiencia cotidiana de millones de personas.

Y allí aparece el verdadero desafío.

Porque los gobiernos pueden administrar narrativas durante un tiempo. Lo que nunca logran administrar indefinidamente es la percepción de la realidad.