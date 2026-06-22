Uruguay en problemas

La Selección de Uruguay complicó seriamente sus aspiraciones en el Mundial 2026 tras igualar 2-2 frente a Cabo Verde en Miami. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa dejó escapar una buena oportunidad de encaminar la clasificación y llegará a la última fecha del Grupo H con la obligación de sumar ante uno de los rivales más exigentes de la zona.

Con apenas dos puntos obtenidos en las primeras dos jornadas, la Celeste quedó inmersa en una definición abierta y cargada de incertidumbre. El empate, combinado con el resultado entre España y Arabia Saudita, dejó a los cuatro seleccionados con posibilidades matemáticas de avanzar a los 16avos de final.

Así quedó el Grupo H

La tabla de posiciones refleja la paridad que domina la zona:

Spain : 4 puntos (+4)

: 4 puntos (+4) Uruguay : 2 puntos (0)

: 2 puntos (0) Cape Verde : 2 puntos (0)

: 2 puntos (0) Saudi Arabia : 1 punto (-4)

Qué necesita Uruguay para avanzar

El panorama para el conjunto de Bielsa es exigente, aunque todavía depende en gran medida de sí mismo.

La fórmula más sencilla es ganar en la última fecha frente a España. Un triunfo le aseguraría el pasaje a la próxima ronda y hasta podría permitirle pelear por el liderazgo del grupo, dependiendo de otros resultados.

Si Uruguay empata con el seleccionado español, deberá prestar atención a lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudita. En ese escenario, la clasificación quedaría atada a una combinación de resultados y, eventualmente, a la diferencia de gol.

Por el contrario, una derrota frente a España dejaría a la Celeste en una situación extremadamente comprometida y prácticamente sin margen para seguir en carrera.

Un cierre de alto voltaje

Más allá de las cuentas, Uruguay deberá mostrar una versión mucho más sólida que la exhibida en sus dos primeras presentaciones. El equipo alternó buenos momentos con largos pasajes de desconexión y ahora afrontará una auténtica final ante una España que lidera el grupo y llega con ventaja.

Con el Mundial entrando en su etapa decisiva, el conjunto de Marcelo Bielsa sabe que ya no tiene margen para nuevos tropiezos y que gran parte de su futuro en el torneo se jugará en los próximos 90 minutos.