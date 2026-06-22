Jérémy Doku desató la polémica en Bélgica tras abandonar la concentración

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La ausencia de Jérémy Doku en el partido entre Bélgica e Irán por la Copa Mundial de la FIFA 2026 generó una ola de especulaciones en las horas previas al encuentro. El extremo del Manchester City finalmente no integró la convocatoria y su baja despertó rumores de todo tipo en la prensa europea.

Los rumores que circularon en Bélgica

Tras conocerse que Doku no estaría disponible para el compromiso mundialista, distintos medios belgas aseguraron que el futbolista había abandonado la concentración por motivos personales. Incluso, algunas versiones indicaban que había viajado de urgencia para acompañar el nacimiento de su primer hijo.

La situación provocó un intenso debate entre los hinchas, especialmente por la importancia del encuentro y el irregular inicio de Bélgica en el certamen.

Sin embargo, con el correr de las horas, la propia federación belga salió a aclarar el panorama y descartó cualquier cuestión extradeportiva detrás de la ausencia del atacante.

El verdadero motivo de la baja de Doku

A través de un comunicado oficial, Bélgica informó que el jugador quedó al margen del partido debido a un problema de salud.

"Debido a una enfermedad, Jérémy Doku no formó parte del plantel para el encuentro ante Irán", comunicó la selección europea.

Según trascendió posteriormente, el futbolista atravesaba un cuadro respiratorio que le impedía competir en condiciones normales. Por precaución, además, el cuerpo médico decidió mantenerlo aislado del resto de la delegación para evitar posibles contagios dentro del plantel.

De esta manera, Bélgica afrontó el compromiso sin una de sus principales armas ofensivas, mientras el cuerpo técnico siguió de cerca la evolución del delantero con vistas a los próximos desafíos del Mundial 2026.

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