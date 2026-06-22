Terremoto político en Londres: dimitió el primer ministro Keir Starmer tras la debacle electoral laborista

El escenario político del Reino Unido ha sufrido un vuelco definitivo. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció formalmente su dimisión este lunes, tras una severa crisis interna que erosionó por completo su autoridad. El líder laborista adoptó la decisión de dar un paso al costado luego de constatar que perdió el respaldo de su propio bloque parlamentario, una consecuencia directa de los catastróficos resultados sufridos por su espacio en los recientes comicios locales y regionales en todo el territorio británico.

La presión sobre Downing Street se volvió insostenible durante el último fin de semana. El detonante definitivo fue el masivo retroceso electoral del laborismo, que perdió 537 concejales en Inglaterra, cediendo terreno ante la fuerza ultranacionalista Reform UK, que cosechó 785 escaños. Asimismo, el oficialismo sufrió duras derrotas territoriales al perder el control de Escocia a manos del SNP y verse desplazado de su bastión histórico en Gales por el triunfo inédito del Plaid Cymru. Ante este panorama, cuatro miembros clave de su gabinete exigieron su renuncia inmediata, forzando al mandatario a iniciar los preparativos de su salida, pese a que inicialmente planeaba resistir en el puesto.

Frente a las puertas de la residencia oficial, Starmer reconoció públicamente que ya no es la persona indicada para conducir al partido hacia los próximos comicios generales. No obstante, el dirigente aclaró que se mantendrá en funciones de manera interina hasta el otoño europeo, garantizando una transición ordenada. El cronograma estipula que el proceso de postulación de candidatos de la fuerza concluirá a finales del próximo mes, permitiendo que la designación definitiva coincida con la conferencia anual laborista prevista para fines de septiembre.

Todas las miradas de la opinión pública se posan ahora sobre Andy Burnham, el actual alcalde de Mánchester, quien se perfila como el sucesor natural para asumir las riendas de la agrupación y el Gobierno. Burnham consolidó su liderazgo nacional tras convertirse en la gran sorpresa de las elecciones al vencer a la extrema derecha en el norte de Inglaterra, y prestará juramento hoy mismo como miembro de la Cámara de los Comunes. Mientras se activa el mecanismo de sucesión, Starmer prometió brindar un apoyo incondicional a quien resulte electo, asegurando que entregará una nación más fuerte de la que recibió hace dos años.