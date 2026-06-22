Trump asegura que Irán aceptará inspecciones nucleares y se abre una nueva etapa de negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán aceptó someterse a controles exhaustivos sobre su programa nuclear como parte del entendimiento preliminar alcanzado entre ambos países durante las negociaciones desarrolladas la semana pasada en Suiza.

Según explicó el mandatario estadounidense a través de sus redes sociales, el objetivo de estas inspecciones será garantizar la transparencia del programa nuclear iraní y brindar certezas sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por Teherán a largo plazo.

El anuncio se produce tras una intensa ronda de conversaciones celebrada el domingo en la localidad suiza de Bürgenstock, donde representantes de Estados Unidos e Irán mantuvieron encuentros con la mediación de Pakistán y Qatar. Como resultado de esas gestiones, las partes avanzaron en un acuerdo inicial que contempla el cese de hostilidades, la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y el inicio de un período de 60 días destinado a negociar un pacto definitivo de mayor alcance.

Horas después de finalizadas las reuniones, la delegación iraní emprendió su regreso a Teherán, mientras desde Washington destacaron el clima positivo que predominó durante las conversaciones.

En ese sentido, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, calificó como "muy positivos" los avances logrados durante la jornada de negociación y señaló que uno de los puntos centrales del entendimiento alcanzado es el retorno de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a territorio iraní.

De acuerdo con Vance, las autoridades iraníes manifestaron su disposición a restablecer el diálogo con el organismo internacional y permitir nuevamente las tareas de verificación sobre sus instalaciones nucleares. Incluso, indicó que los primeros contactos entre funcionarios iraníes y representantes del OIEA podrían concretarse de manera inmediata.

El vicepresidente sostuvo que este paso representa un avance significativo para los intereses de Estados Unidos y lo definió como el comienzo de un proceso orientado a eliminar de forma permanente cualquier posibilidad de desarrollo de armamento nuclear por parte de Irán.

Mientras continúan las negociaciones diplomáticas, las expectativas se concentran ahora en los próximos dos meses, período durante el cual ambas naciones buscarán transformar el acuerdo preliminar en un entendimiento definitivo que permita consolidar la estabilidad regional y reducir las tensiones que marcaron la relación bilateral durante los últimos años.