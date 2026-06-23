El llamativo festejo de Noruega con sus hinchas tras asegurar el pase en el Mundial 2026

Noruega selló su clasificación a la próxima ronda del Mundial 2026 tras imponerse por 3-2 ante Senegal en un encuentro cargado de emociones. Con dos triunfos en sus dos primeras presentaciones, el conjunto escandinavo aseguró su lugar en la fase eliminatoria y celebró el logro de una manera muy particular junto a sus hinchas.

Fiel a una tradición que ya se volvió característica de las selecciones nórdicas en los grandes torneos, los fanáticos noruegos protagonizaron un festejo inspirado en la herencia vikinga del país. Desde las tribunas, miles de simpatizantes recrearon el movimiento de los remos de un barco, en una coreografía colectiva que simboliza el empuje y el apoyo hacia su equipo.

La celebración alcanzó su punto más alto cuando los propios futbolistas se sumaron al ritual. Con Martin Ødegaard como líder de la escena, portando el tradicional bombo dentro del campo de juego, jugadores y miembros del cuerpo técnico se sentaron sobre el césped para imitar a los aficionados, como si todos formaran parte de una misma embarcación.

🇳🇴🇳🇴🇳🇴 Tras clasificar a la siguiente ronda del mundial, todo el plantel de Noruega se sienta en el campo y empieza a remar junto con su afición en el estadio…simplemente maravilloso 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/cEguCkGgw2 — Sopitas (@sopitas) June 23, 2026

Tras marcar el ritmo con dos golpes de tambor, el capitán noruego dio inicio a una sincronizada secuencia en la que todo el grupo comenzó a “remar” al unísono. El impactante espectáculo visual, acompañado por la respuesta de las tribunas, rápidamente se volvió viral en las redes sociales y despertó la admiración de miles de usuarios alrededor del mundo.

Con la clasificación ya asegurada, Noruega cerrará su participación en el Grupo I enfrentando a Francia, en un duelo que definirá qué selección finalizará en lo más alto de la zona.