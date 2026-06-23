El emotivo mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul tras el triunfo de la Argentina

Tini Stoessel volvió a demostrar su apoyo a Rodrigo De Paul tras el triunfo de la Selección argentina frente a Austria en el Mundial 2026, en un partido disputado en el estadio de Dallas que aseguró la clasificación del equipo a la próxima fase.

Luego del encuentro, el mediocampista de la Scaloneta le agradeció públicamente a la cantante por su acompañamiento constante durante el torneo. Horas más tarde, Tini respondió con un gesto en redes sociales que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, la artista no solo reposteó la imagen sino que además le dedicó un mensaje cargado de cariño: “Te amo. Estoy tan orgullosa de vos”, escribió junto a un emoji de corazón y la bandera argentina.

La publicación estuvo acompañada por una foto íntima de la pareja, en la que se los ve a ambos abrazados y cómplices. En la imagen, De Paul aparece besando a Tini en la mejilla mientras ella lo acaricia con ternura, junto a la frase: “Con vos es más lindo”.

El detalle que no pasó desapercibido para los seguidores fue la pulsera que llevaba la cantante en su muñeca, con la fecha del día del partido, lo que confirmó que la postal fue tomada tras el encuentro en Dallas.

Una vez más, la pareja volvió a mostrarse unida en medio del clima mundialista, combinando el costado deportivo con la intimidad de su relación.