A una semana del accidente en Río, repatriaron los restos de Gaspi

Los cuerpos del youtuber Gaspi, del director de cine Lucas Vignale y del cantante Oliver Tree fueron repatriados por sus respectivas familias a la Argentina y a los Estados Unidos, respectivamente.

Las tres figuras fueron parte de las seis víctimas fatales del trágico accidente de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro hace una semana. Gaspi y su amigo se encontraban de paso por la ciudad brasileña y tenían previsto continuar viaje hacia el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos.

En el caso de Oliver Tree, su familia confirmó la repatriación del cuerpo del artista a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, donde despidieron al músico que contaba con una fuerte presencia en plataformas digitales.

“Descansa en paz Oliver Tree Nickell, 29 de junio de 1993 - 14 de junio de 2026. Tu legado vivirá para siempre. Gracias a todos los que se pusieron en contacto, mostraron su apoyo y rindieron increíbles homenajes a Oliver. El amor, el apoyo y la positividad constantes están ayudando a la familia, amigos y colaboradores a superar estos momentos tan difíciles”, escribieron sus allegados en su cuenta de Instagram.

Además, agregaron que el artista ya se encuentra en California: “Oliver ya está de vuelta en California, donde finalmente puede descansar. Su legado perdurará a través de su fundación, que se lanzará próximamente. Esto es algo que Oliver creó antes de su fallecimiento, escrito en su testamento. Nos aseguraremos de que su deseo se cumpla para que más alegría, amor y arte se difundan por el mundo; ese fue su último deseo”, concluyeron.