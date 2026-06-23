Ailén Cova sorprendió con una camiseta argentina intervenida con encaje y brillos para alentar a la Selección

Ailén Cova dijo presente en el segundo partido de la Selección argentina en el Mundial 2026, donde Alexis Mac Allister fue titular ante Austria. La influencer asistió al estadio de Dallas junto a su hija Alaia y familiares del futbolista, y volvió a destacarse por su estilismo, que combinó moda, identidad albiceleste y detalles personalizados.

Camiseta customizada y denim wide leg: el look de Ailén Cova en el Mundial 2026

Ailén Cova acompañó a Alexis Mac Allister en el duelo frente a Austria y se convirtió en una de las presencias más comentadas en las tribunas. Antes del encuentro, compartió en sus redes el outfit elegido, que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

La joven lució una reversión de la camiseta de la Selección argentina confeccionada en encaje, que mantuvo las tradicionales franjas celestes y blancas pero incorporó un diseño más sofisticado con detalles glam.

La prenda, sin mangas y con hombreras marcadas, sumó aplicaciones de glitter dorado en el escudo de la AFA, las siglas de la Selección y el número 20 en la espalda, además del apellido “Mac Allister” en la parte trasera. Para un estilo más relajado, la llevó anudada al frente, dejando ver parte del abdomen, una tendencia muy elegida entre las parejas de futbolistas durante este Mundial.

Cova completó el look con un pantalón wide leg negro de tiro bajo, aportando un toque urbano al estilismo. Optó por accesorios minimalistas, maquillaje natural con acabado glow y un peinado semi recogido, dejando todo el protagonismo a la camiseta customizada.

Uno de los momentos más comentados fue cuando se mostró junto a su hija Alaia, que nació en septiembre de 2025. La pequeña llevó una versión mini de la misma camiseta personalizada, con detalles brillantes y el número 20 en referencia a su padre.

El look de la bebé se completó con un short de denim gris oscuro y un moño celeste, logrando un conjunto coordinado con su madre. Ambas se robaron todas las miradas en la previa y el post partido, acompañando desde las tribunas a Mac Allister y al resto del plantel argentino.

De esta manera, Ailén Cova apostó por una propuesta fashionista y personalizada, alejándose de la camiseta tradicional para elegir un diseño con encaje, brillos dorados y referencias directas a su pareja, que no pasó desapercibido en el Mundial 2026.