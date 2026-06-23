Trump asegura que Irán aceptó inspecciones nucleares y libera fondos millonarios bajo estrictas condiciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Irán aceptó someterse a inspecciones nucleares permanentes y de máximo nivel, en el marco de las negociaciones que ambas partes mantienen tras el conflicto armado que sacudió a la región durante 2025. El mandatario también confirmó la liberación parcial de fondos iraníes congelados, una medida que, según explicó, busca atender necesidades humanitarias urgentes sin comprometer los intereses de seguridad de Washington.

La decisión surge en medio de versiones que indicaban que Teherán se negaba a permitir el acceso de inspectores internacionales a instalaciones nucleares que resultaron dañadas durante la guerra del año pasado. Frente a ese escenario, Trump sostuvo que las autoridades iraníes finalmente aceptaron controles exhaustivos y sin límite de tiempo.

“Irán ha aceptado plenamente inspecciones nucleares al más alto nivel, por tiempo indefinido”, afirmó el presidente estadounidense. Además, remarcó que la continuidad del diálogo dependía directamente de ese compromiso. “Si no hubieran aceptado estas condiciones, no habría más negociaciones”, señaló.

En paralelo, Trump confirmó que Estados Unidos habilitará el acceso a aproximadamente 12.000 millones de dólares pertenecientes a Irán. Sin embargo, aclaró que esos recursos no quedarán bajo control directo del gobierno iraní, sino que serán administrados por Washington y utilizados exclusivamente para la compra de alimentos y medicamentos de origen estadounidense.

El mandatario justificó la medida al advertir sobre la delicada situación humanitaria que atraviesa la población iraní y aseguró que los fondos tendrán un destino estrictamente controlado para evitar que sean utilizados con otros fines.

Otro de los puntos centrales del acuerdo anunciado por la Casa Blanca está relacionado con el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial. Trump aseguró que el paso permanecerá abierto para la navegación internacional, aunque precisó que las fuerzas navales estadounidenses continuarán desplegadas en la zona.

Según explicó, Estados Unidos mantiene la capacidad de restablecer restricciones o medidas de control en caso de que considere que existen riesgos para la seguridad regional o para el cumplimiento de los compromisos asumidos por Irán.

Las declaraciones del presidente estadounidense representan un nuevo capítulo en la compleja relación entre Washington y Teherán, marcada durante décadas por tensiones diplomáticas, sanciones económicas y disputas en torno al programa nuclear iraní. Mientras la administración Trump presenta el acuerdo como un avance significativo para la estabilidad regional, se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre el mecanismo de inspecciones y el alcance real de la liberación de fondos.