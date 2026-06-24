Tolosa Paz denunció una operación coordinada en redes y vinculó los ataques a la reorganización del peronismo

Victoria Tolosa Paz denunció una presunta operación coordinada en redes sociales en su contra.

La diputada aseguró que se detectaron más de mil comentarios repetidos en sus publicaciones.

Según su equipo, al menos 764 cuentas presentarían características compatibles con usuarios falsos.

Tolosa Paz vinculó los ataques con su participación en el proceso de reorganización del peronismo.

La legisladora sostuvo que la maniobra habría comenzado después de una actividad política en Entre Ríos.

La denuncia reavivó el debate sobre el uso de bots y campañas coordinadas en la discusión política digital.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz denunció la existencia de una presunta operación digital en su contra a través de redes sociales y aseguró que detrás de los ataques existe una estrategia organizada, financiada y direccionada con fines políticos. La legisladora de Unión por la Patria sostuvo que en los últimos días su equipo detectó una importante cantidad de mensajes repetidos y cuentas falsas que habrían actuado de manera coordinada sobre sus publicaciones.

La acusación fue realizada mediante un mensaje difundido en redes sociales, donde Tolosa Paz afirmó que el fenómeno comenzó a observarse con intensidad luego de una actividad vinculada a sectores del peronismo realizada en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Según explicó, a partir de ese momento una serie de perfiles comenzó a replicar comentarios con estructuras similares en distintas publicaciones de su autoría.

De acuerdo con los datos difundidos por la diputada, el análisis realizado por su equipo permitió identificar más de un millar de comentarios con características repetitivas y cientos de usuarios que presentarían patrones compatibles con cuentas apócrifas o automatizadas. La dirigente señaló además que los mensajes compartían una misma estructura textual, aunque con variaciones en sus remates o cierres.

Tolosa Paz interpretó la situación como una maniobra orientada a desacreditar su figura pública y a afectar su participación en el proceso de reorganización interna que atraviesa el peronismo. En ese sentido, vinculó los ataques con las actividades políticas que viene desarrollando dentro de distintos espacios partidarios y con los debates abiertos sobre el futuro del movimiento justicialista.

La legisladora también aseguró que el comportamiento detectado no se repitió con la misma intensidad en perfiles de otros dirigentes de su espacio político. Según manifestó, esa diferencia reforzó la hipótesis de que la operación estaría dirigida específicamente contra ella y no respondería a una dinámica general de las redes sociales.

Entre los aspectos que destacó figura la utilización de mensajes similares incluso en publicaciones vinculadas a cuestiones sensibles o de carácter institucional. En particular, mencionó que algunos de esos comentarios aparecieron en contenidos relacionados con homenajes y mensajes de condolencias, situación que consideró especialmente grave.

El fenómeno de las campañas coordinadas en plataformas digitales se ha convertido en un tema recurrente dentro de la discusión política contemporánea. Diversos estudios internacionales han advertido en los últimos años sobre la utilización de cuentas automatizadas, perfiles falsos y estrategias de amplificación artificial para influir en debates públicos, instalar tendencias o atacar a figuras políticas.

En la Argentina, dirigentes de distintos espacios ideológicos han denunciado en reiteradas oportunidades la existencia de operaciones digitales destinadas a moldear la conversación pública. Sin embargo, la identificación precisa del origen de esas campañas suele presentar dificultades técnicas y requiere análisis especializados para determinar el grado de coordinación y autenticidad de las cuentas involucradas.

Tolosa Paz afirmó que continuará monitoreando la situación junto a su equipo y reiteró su convicción de que los ataques no corresponden a opiniones espontáneas de usuarios reales. Según expresó, la magnitud y las características de los mensajes detectados permiten presumir la existencia de una estructura organizada detrás de la maniobra.

Las declaraciones se producen en un momento de intensa actividad política dentro del peronismo, donde distintos sectores buscan posicionarse de cara a los próximos desafíos electorales y al debate sobre la conducción futura del espacio. En ese contexto, las redes sociales se han transformado en un terreno cada vez más relevante para la construcción de liderazgos, la difusión de mensajes y la disputa política cotidiana.

Mientras tanto, la denuncia de la diputada suma un nuevo capítulo a las discusiones sobre el impacto de las campañas digitales en la actividad política y sobre los mecanismos utilizados para influir en la opinión pública a través de plataformas virtuales.