Crece la economía, pero no el trabajo: la paradoja que inquieta al mercado laboral

El PBI creció durante el primer trimestre, pero el empleo formal volvió a retroceder.

Los sectores que impulsan la actividad económica generan relativamente pocos puestos de trabajo.

Industria, comercio y construcción aún no logran una recuperación sostenida.

La inversión muestra señales de estancamiento y limita el efecto multiplicador del crecimiento.

Aumenta la cantidad de monotributistas mientras disminuye el empleo asalariado registrado.

La industria manufacturera concentra una de las mayores pérdidas de puestos laborales del período.

La economía argentina volvió a mostrar señales de expansión durante el primer trimestre de 2026, aunque los datos más recientes revelan una situación que preocupa a especialistas y analistas: el crecimiento de la actividad no se traduce en una mejora equivalente del empleo. Mientras el Producto Bruto Interno (PBI) avanzó un 0,7% respecto del trimestre anterior y un 2,3% en comparación con igual período de 2025, el mercado laboral continuó exhibiendo signos de fragilidad, con una reducción de puestos de trabajo formales y una creciente precarización.

Las cifras reflejan una dinámica poco habitual para la economía argentina. Tradicionalmente, una recuperación sostenida de la actividad suele venir acompañada por una expansión del empleo. Sin embargo, durante los primeros meses del año esa relación pareció romperse. A pesar del crecimiento registrado, se perdieron cerca de 10.000 empleos formales, lo que alimentó el debate sobre la calidad y la composición de la actual recuperación económica.

Las perspectivas oficiales y privadas continúan siendo favorables para los próximos meses. Las estimaciones del mercado proyectan nuevas mejoras de la actividad durante el segundo y tercer trimestre, con una expansión promedio cercana al 3% para todo el año. No obstante, la evolución del empleo plantea interrogantes acerca de quiénes son los verdaderos beneficiarios de ese crecimiento.

Diversos economistas coinciden en que una de las explicaciones centrales radica en la naturaleza de los sectores que impulsan actualmente la economía. Actividades como el agro, la minería y los servicios financieros aparecen entre las principales responsables de la expansión del producto. Sin embargo, se trata de ramas con una elevada intensidad de capital y una demanda relativamente reducida de mano de obra.

En contraste, los sectores históricamente más relevantes para la generación de empleo —como la industria manufacturera, el comercio y la construcción— todavía muestran dificultades para recuperar los niveles de actividad previos. Esta combinación genera una situación en la que el producto crece, pero la creación de puestos de trabajo permanece estancada o incluso retrocede.

Los especialistas también observan otro fenómeno preocupante: la débil respuesta de la inversión. En otras etapas de crecimiento, la expansión de sectores más tecnificados solía acompañarse de un aumento significativo de la formación de capital. Sin embargo, distintos indicadores muestran que la inversión no exhibe un despegue consistente, limitando la capacidad de la economía para generar un crecimiento más amplio y sostenible.

En paralelo, los indicadores laborales revelan transformaciones profundas en la composición del empleo. Aunque la tasa de desocupación se mantuvo prácticamente estable respecto del año anterior, la estabilidad porcentual oculta cambios significativos en la calidad de los puestos de trabajo.

Durante el último año se verificó una reducción de los empleos asalariados registrados tanto en el sector privado como en el sector público. Al mismo tiempo, aumentó la cantidad de trabajadores inscriptos en el régimen de monotributo. Para numerosos analistas, este fenómeno no necesariamente refleja un crecimiento del emprendedurismo, sino que en muchos casos constituye una alternativa frente a la pérdida de empleos formales o una estrategia para complementar ingresos insuficientes.

Las estadísticas acumuladas desde finales de 2023 muestran una caída significativa del empleo privado registrado, acompañada por un fuerte incremento de las altas en el régimen simplificado. Esta tendencia refuerza las preocupaciones sobre el avance de modalidades laborales más precarias y con menor nivel de protección social.

Las entidades especializadas en mercado laboral advierten que la estabilización macroeconómica lograda en los últimos meses representa una condición necesaria para recuperar el crecimiento, pero no alcanza por sí sola para mejorar las condiciones de vida de la población. La persistencia de elevados niveles de presión laboral, la informalidad y la pérdida de empleos de calidad continúan siendo algunos de los principales desafíos.

Dentro de este panorama, la industria manufacturera aparece como uno de los sectores más afectados. Los datos del primer trimestre muestran un fuerte incremento de personas desocupadas cuya última experiencia laboral estuvo vinculada a la actividad industrial. La magnitud de ese deterioro supera la observada en otras ramas de la economía y refuerza las señales de una pérdida sostenida de empleo en un sector históricamente clave para la absorción de mano de obra.

Mientras la economía continúa creciendo, el desafío para los próximos meses será lograr que esa expansión alcance también al mercado laboral. La evolución de sectores intensivos en empleo y la capacidad para generar puestos de trabajo registrados serán factores determinantes para evaluar si la recuperación económica logra traducirse en una mejora efectiva para una porción más amplia de la sociedad.