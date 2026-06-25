Mayans redobló sus críticas y reclamó avanzar con la interpelación a Adorni

José Mayans cuestionó a los sectores que rechazan avanzar con la interpelación de Manuel Adorni.

El senador afirmó que existe una estrategia política para impedir que el funcionario comparezca ante el Congreso.

La discusión se centra en la interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional.

Mayans sostiene que la interpelación requiere mayoría absoluta y no dos tercios de los votos.

El legislador denunció intentos de dilatar el debate mediante el envío del expediente a comisión.

La controversia reabrió el debate sobre las facultades de control del Congreso sobre el Poder Ejecutivo.

El debate sobre los mecanismos de control parlamentario al Poder Ejecutivo volvió a ocupar el centro de la escena política luego de las declaraciones del senador nacional José Mayans, quien cuestionó con dureza a los sectores que rechazan avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El jefe del bloque de Unión por la Patria sostuvo que existe una estrategia coordinada para impedir que el funcionario comparezca ante el Congreso y brinde explicaciones sobre distintos aspectos de su gestión.

Durante una entrevista radial, el legislador apuntó contra sectores de la denominada oposición dialoguista y afirmó que quienes impulsan una interpretación más restrictiva de la Constitución terminan favoreciendo al funcionario cuestionado. Según expresó, el oficialismo despliega una intensa actividad política para evitar que prospere el mecanismo parlamentario previsto para requerir explicaciones al jefe de Gabinete.

El eje de la controversia gira en torno al artículo 101 de la Constitución Nacional y a los requisitos necesarios para habilitar una interpelación. Mayans sostuvo que, durante una reunión de Labor Parlamentaria, distintos bloques habían coincidido en que el procedimiento requería una mayoría absoluta de votos para su aprobación. De acuerdo con su relato, esa interpretación había quedado plasmada formalmente en un acta y contaba con consenso entre las distintas fuerzas políticas presentes.

Sin embargo, el senador aseguró que posteriormente algunos sectores modificaron su posición. Según denunció, ese cambio de criterio respondió a conversaciones mantenidas entre referentes parlamentarios y representantes del Poder Ejecutivo, lo que derivó en una nueva lectura del procedimiento constitucional.

Para el dirigente peronista, la intención detrás de esa reinterpretación es postergar o bloquear el tratamiento del tema mediante su envío a comisión, evitando así que el Senado pueda debatir y votar la interpelación en el recinto. En ese marco, también cuestionó a legisladores que anteriormente habían manifestado la necesidad de que Adorni brindara explicaciones públicas, pero que ahora se muestran reticentes a respaldar la herramienta institucional prevista para hacerlo.

Mayans fue particularmente crítico respecto de la postura que sostiene que la interpelación requiere una mayoría agravada de dos tercios de los votos. A su entender, esa interpretación no surge del texto constitucional y termina convirtiéndose en una barrera política para impedir el avance del procedimiento.

El senador consideró que quienes acompañan esa posición contribuyen a garantizar la continuidad política del funcionario sin que deba responder ante el Congreso. En ese sentido, afirmó que las explicaciones conocidas hasta el momento sobre distintos aspectos vinculados a la situación patrimonial del jefe de Gabinete no resultan suficientes y que corresponde que sea el Parlamento quien formule las preguntas necesarias en el marco institucional correspondiente.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión entre oficialismo y oposición respecto de las facultades de control legislativo. La discusión no sólo involucra la situación particular de Adorni, sino también el alcance de las herramientas con las que cuenta el Congreso para supervisar la actuación de los funcionarios del Poder Ejecutivo.

En su análisis, Mayans advirtió que el debate trasciende las diferencias partidarias y se vincula con el funcionamiento de las instituciones republicanas. Según sostuvo, el Parlamento debe preservar su capacidad de ejercer controles efectivos y evitar que las interpretaciones coyunturales modifiquen el sentido de los mecanismos establecidos por la Constitución.

La polémica promete continuar en las próximas semanas, mientras los distintos bloques parlamentarios intentan reunir consensos sobre el procedimiento a seguir. El resultado de esa discusión podría tener impacto no sólo en el futuro de la interpelación impulsada por la oposición, sino también en la definición de los alcances institucionales del control legislativo sobre los principales funcionarios del Gobierno nacional.