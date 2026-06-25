El crecimiento económico alcanza un récord, pero la inversión sigue sin despegar

El PBI creció durante el primer trimestre de 2026 y alcanzó un nuevo máximo en la serie desestacionalizada.

Medido por habitante, el nivel de actividad sigue por debajo de los registros observados entre 2012 y 2018.

La inversión acumuló su cuarta caída consecutiva y retrocedió 11% en términos interanuales.

Las altas tasas de interés, la débil demanda y la paralización de obras explican parte de la retracción inversora.

El crecimiento está concentrado en sectores como agro, minería y energía, con menor impacto sobre el resto de la economía.

Las proyecciones privadas todavía no observan señales claras de recuperación sostenida de la inversión.

La economía argentina volvió a exhibir señales positivas durante el primer trimestre de 2026, con un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) que permitió alcanzar un nuevo máximo en la serie desestacionalizada. Sin embargo, detrás de ese dato alentador persisten indicadores que generan preocupación entre economistas y analistas, especialmente en lo referido a la inversión y al desempeño de la economía medida por habitante.

Los datos oficiales muestran que el PBI creció 2,3% en comparación con el mismo período del año anterior y avanzó 0,7% respecto del último trimestre de 2025. El resultado fue destacado por el Gobierno como una muestra de consolidación de la recuperación económica y de la estabilidad alcanzada tras los fuertes ajustes aplicados desde el inicio de la gestión.

No obstante, distintos especialistas advierten que el análisis cambia cuando se incorpora el factor demográfico. Al considerar el crecimiento de la población, el producto por habitante todavía permanece por debajo de los niveles observados durante gran parte de la década pasada. De hecho, el PBI per cápita continúa lejos de los registros alcanzados en 2012 y también se ubica por debajo de los valores observados en 2018.

La situación resulta particularmente significativa porque permite dimensionar el verdadero alcance de la recuperación económica. Aunque la actividad agregada muestra avances, la mejora todavía no logra devolver a cada habitante el nivel de producción y riqueza relativa que existía años atrás.

Uno de los aspectos que más inquieta a los analistas es el comportamiento de la inversión. Durante el primer trimestre, este componente clave de la demanda agregada registró una nueva caída, acumulando cuatro retrocesos consecutivos en términos desestacionalizados. Además, presentó una contracción interanual del 11%, una dinámica que contrasta con el discurso oficial que coloca a la inversión privada como uno de los principales motores del crecimiento futuro.

Las explicaciones sobre este fenómeno son múltiples. Entre ellas aparecen las elevadas tasas de interés, la debilidad del mercado interno, la competencia de productos importados, la paralización de numerosas obras públicas y la persistencia de incertidumbres respecto de la evolución económica en el mediano plazo.

Diversos estudios coinciden en que la recuperación actual está concentrada principalmente en sectores como el agro, la minería y la energía. Estas actividades muestran elevados niveles de productividad y capacidad exportadora, pero poseen una limitada capacidad para irradiar inversiones hacia el resto del entramado productivo.

Según especialistas en desarrollo productivo, esta característica genera una economía que avanza a diferentes velocidades. Mientras algunos sectores exhiben un importante dinamismo, otros continúan atravesando dificultades para recuperar niveles de actividad, inversión y empleo.

La industria manufacturera aparece entre los sectores más afectados por esta situación. La baja demanda interna, sumada a la necesidad de incorporar tecnología e insumos importados para mejorar competitividad, configura un escenario complejo para muchas empresas. A ello se suma una utilización de la capacidad instalada que continúa por debajo de niveles considerados óptimos.

Otro dato relevante es que el crecimiento del primer trimestre se produjo pese a la caída simultánea de la inversión y de las importaciones. En cambio, el principal impulso provino del consumo, que mostró una recuperación respecto de fines de 2025. A nivel interanual, también contribuyó el desempeño de las exportaciones.

La participación de la inversión dentro del PBI continúa siendo otro motivo de preocupación. Los especialistas remarcan que el porcentaje actual permanece por debajo de los niveles considerados necesarios para sostener una expansión económica de largo plazo. Para alcanzar un crecimiento más robusto y duradero, sostienen que sería necesario elevar significativamente el peso de la inversión sobre la actividad total.

Las perspectivas hacia adelante tampoco muestran señales contundentes de recuperación. Algunas consultoras privadas estiman que la inversión habría vuelto a caer durante abril, con retrocesos tanto en maquinaria nacional como importada y en el sector de la construcción. Además, advierten que todavía no se observan indicadores que permitan anticipar una reversión rápida de la tendencia.

Pese a ello, existen expectativas de que los proyectos vinculados a energía, minería y agro puedan comenzar a materializar nuevas inversiones durante los próximos meses. La apuesta de numerosos analistas es que esos desembolsos logren generar efectos indirectos sobre otras actividades y contribuyan a fortalecer una recuperación que, por ahora, continúa mostrando importantes desequilibrios sectoriales.