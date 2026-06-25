Los salarios privados volvieron a ganarle a la inflación y reavivan las expectativas sobre el consumo

Los salarios privados registrados crecieron 4% en abril y superaron a la inflación del 2,6%.

Fue la primera mejora real del sector privado desde agosto de 2025.

Las paritarias y los ajustes retroactivos explicaron gran parte del incremento salarial.

Pese a la recuperación de abril, los salarios registrados siguen por debajo de la inflación acumulada anual.

El Gobierno espera que la desaceleración inflacionaria impulse una mejora sostenida del consumo.

Los alimentos continúan siendo uno de los principales factores de presión sobre el poder adquisitivo de los hogares.

Los últimos datos sobre la evolución de los salarios abrieron un nuevo capítulo en el debate económico sobre la recuperación del consumo interno. Luego de varios meses de deterioro del poder adquisitivo, los trabajadores privados registrados lograron en abril una mejora salarial superior a la inflación, un dato que no se observaba desde agosto de 2025 y que es interpretado por el Gobierno como una señal alentadora para la actividad económica.

Según las estadísticas oficiales, los salarios del sector privado formal aumentaron un 4% durante abril, mientras que la inflación mensual se ubicó en el 2,6%. La diferencia permitió una recuperación real de los ingresos y alimentó las expectativas de que el consumo de bienes y servicios pueda consolidar una tendencia positiva durante los próximos meses.

La mejora llega en un contexto en el que la administración nacional viene defendiendo la idea de una recuperación gradual de la demanda interna. Entre los argumentos oficiales figura el crecimiento del consumo privado reflejado en las cuentas nacionales, así como la desaceleración de la inflación observada durante los últimos meses.

Hasta ahora, sin embargo, la evolución salarial aparecía como uno de los principales puntos débiles de ese diagnóstico. Durante gran parte de 2025 y los primeros meses de 2026, los aumentos de ingresos quedaron por detrás de la suba de precios, especialmente después del impacto que tuvieron los incrementos tarifarios y el fuerte encarecimiento de algunos alimentos durante el verano.

La situación comenzó a mostrar algunos cambios en marzo, cuando los salarios del sector público registraron una mejora significativa impulsada por acuerdos paritarios que incluyeron pagos retroactivos. En ese mes, las remuneraciones estatales crecieron cerca del 5%, favorecidas por actualizaciones salariales correspondientes a períodos anteriores que se abonaron de manera acumulada.

No obstante, en abril el comportamiento volvió a normalizarse en el sector público, donde los salarios avanzaron por debajo de la inflación mensual. El protagonismo pasó entonces a los trabajadores privados registrados, cuyos ingresos reflejaron el impacto de nuevas negociaciones salariales cerradas por los principales gremios del país.

Los acuerdos incluyeron mecanismos de compensación por la pérdida de poder adquisitivo acumulada en meses anteriores, lo que explica parte del salto observado en abril. De esta manera, el salario privado logró cortar una racha de ocho meses consecutivos de caída frente al índice de precios.

Aun así, los especialistas advierten que el panorama todavía presenta matices. Si bien abril mostró una mejora puntual, los salarios registrados continúan por debajo de los niveles reales observados un año atrás. En términos acumulados, los aumentos salariales se mantienen por detrás de la inflación interanual, lo que implica que buena parte de los trabajadores todavía no recuperó plenamente el poder de compra perdido.

Otro aspecto que genera debate es la evolución de los ingresos en el sector informal. Las estadísticas muestran incrementos superiores a los registrados en el empleo formal, aunque numerosos economistas recomiendan interpretar esos datos con cautela debido a las dificultades metodológicas que supone medir los ingresos dentro de la economía no registrada.

La principal incógnita hacia adelante es si la mejora observada en abril representa un hecho aislado o el inicio de una tendencia más sostenida. Desde el Gobierno sostienen que el proceso de desaceleración inflacionaria permitirá que los salarios continúen recuperándose durante el resto del año, favoreciendo una expansión gradual del consumo.

Las proyecciones oficiales parten de la expectativa de una inflación mensual por debajo del 2% en los próximos meses, acompañada por estabilidad cambiaria y una mayor disponibilidad de bienes importados. Bajo ese escenario, el Ejecutivo espera que los ingresos reales continúen mejorando y se conviertan en uno de los motores de la actividad económica.

Sin embargo, algunos indicadores muestran que persisten desafíos importantes. Entre ellos aparece el comportamiento de los alimentos, que siguen exhibiendo aumentos por encima del promedio general de precios. La evolución de la canasta básica alimentaria continúa siendo observada con atención, especialmente por su impacto directo sobre los sectores de menores ingresos.

Mientras tanto, el dato salarial de abril representa una señal positiva para una economía que busca consolidar su recuperación. La continuidad de esa tendencia será determinante para evaluar si el consumo logra transformarse en un factor sostenido de crecimiento durante la segunda mitad del año.