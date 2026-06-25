La Corte Suprema de Santa Fe busca reemplazante para un cargo clave tras la salida de Bordas

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe puso en marcha el proceso para cubrir uno de los cargos más importantes de su estructura administrativa: la Secretaría de Gobierno, vacante desde la jubilación de Eduardo Bordas, quien desempeñó esa función durante más de tres décadas.

La convocatoria se realiza mediante un concurso abierto de antecedentes y apunta a seleccionar al funcionario que tendrá la responsabilidad de asistir al máximo tribunal en cuestiones institucionales, administrativas y de organización interna, un rol considerado estratégico dentro del funcionamiento cotidiano del Poder Judicial santafesino.

Según lo establecido en la convocatoria, los aspirantes deberán cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, contar con ciudadanía argentina, ser mayores de 30 años, poseer título de abogado debidamente certificado y acreditar residencia en la provincia de Santa Fe durante los dos años previos a la inscripción, en caso de no haber nacido en territorio santafesino.

Además, los postulantes deberán demostrar al menos diez años de ejercicio efectivo de la profesión o de desempeño dentro del ámbito judicial. También se exigirá la presentación de certificados de buena conducta y la constancia que acredite no integrar el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

El período de inscripción permanecerá abierto hasta el 2 de julio y las presentaciones deberán realizarse ante la propia Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema.

Desde el máximo tribunal informaron que, una vez concluida la etapa de inscripción y evaluación de antecedentes, se fijará una fecha para la realización de entrevistas personales destinadas a quienes cumplan con todas las condiciones establecidas por la normativa vigente.

La vacante se produjo tras el retiro de Eduardo Bordas, quien dejó el Poder Judicial a fines de abril al acogerse al beneficio jubilatorio luego de una extensa trayectoria institucional. Su salida obligó a una reorganización transitoria de funciones dentro de la estructura judicial.

Actualmente, las tareas que estaban bajo su órbita fueron distribuidas entre dos funcionarios. Por un lado, Carlos Crespo asumió la coordinación de las circunscripciones judiciales de Rosario y Venado Tuerto. Por otro, Pablo Gómez quedó a cargo de las jurisdicciones de Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

La definición del nuevo secretario de Gobierno será observada con atención dentro del ámbito judicial, ya que se trata de una figura clave en la articulación administrativa de la Corte y en la implementación de muchas de las decisiones adoptadas por los ministros del máximo tribunal provincial.

Con este concurso, la Corte inicia una nueva etapa institucional y busca garantizar la continuidad de una función central para el funcionamiento del sistema judicial santafesino tras el final de una gestión que se extendió por más de 30 años.