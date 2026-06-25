El transporte público de Rafaela: un agujero negro que pagan todos los contribuyentes

La discusión sobre el transporte público de pasajeros en Rafaela ya no puede seguir postergándose. Los números son contundentes y muestran una realidad imposible de ocultar: el sistema, tal como funciona hoy, es económicamente inviable y se ha transformado en uno de los principales agujeros negros de las finanzas municipales.

Actualmente, la Municipalidad destina cerca de 170 millones de pesos mensuales para sostener un servicio que tiene una utilización extremadamente baja en relación con el costo que representa para toda la comunidad. En otras palabras, miles de contribuyentes terminan financiando un esquema deficitario que beneficia a un número reducido de usuarios y que no logra justificar semejante nivel de gasto.

El problema ya no pasa únicamente por la existencia de un déficit. Toda ciudad moderna puede decidir subsidiar determinados servicios esenciales. La cuestión es si esos recursos están siendo administrados de manera eficiente y responsable. En el caso del transporte público rafaelino, la respuesta parece ser claramente negativa.

Mientras los vecinos enfrentan aumentos de tasas, reclaman mejores calles, más seguridad, mayor iluminación y soluciones concretas para los problemas cotidianos, la administración municipal continúa destinando cifras millonarias a un sistema que no logra captar usuarios ni ofrecer una alternativa atractiva para la movilidad urbana.

La gestión del intendente Leonardo Viotti tiene la obligación de abordar esta situación con seriedad y valentía política. No alcanza con sostener indefinidamente un esquema deficitario por temor a afrontar una discusión incómoda. Gobernar también implica tomar decisiones difíciles cuando la realidad demuestra que un modelo ha dejado de funcionar.

Cada peso que se destina a cubrir las pérdidas del transporte público es un peso que deja de invertirse en otras áreas prioritarias para la ciudad. Por eso resulta legítimo preguntarse hasta cuándo los rafaelinos deberán seguir financiando un servicio cuyo costo crece mes a mes mientras su utilización continúa siendo marginal.

Los recursos públicos son de todos los ciudadanos y deben administrarse con criterios de eficiencia, racionalidad y transparencia. Mantener un sistema que genera pérdidas millonarias sin revisar profundamente su funcionamiento no parece compatible con ninguno de esos principios.

La discusión ya no debería centrarse en cómo seguir sosteniendo el actual modelo, sino en cómo diseñar un esquema de movilidad que responda verdaderamente a las necesidades de los vecinos y que no termine convirtiéndose en una carga cada vez más pesada para las cuentas municipales.

Rafaela necesita soluciones, no parches permanentes. Y la responsabilidad de encontrarlas recae exclusivamente en quienes hoy tienen la tarea de gobernar la ciudad.