Dellasanta y Milagros Zafra impulsan gestiones para acelerar obras en la Ruta 34

Los concejales de La Libertad Avanza en Rafaela, Fabricio Dellasanta y Milagros Zafra, desarrollaron este miércoles una intensa agenda de trabajo en la ciudad de Santa Fe, donde mantuvieron reuniones con autoridades nacionales y provinciales para abordar temas vinculados a la infraestructura vial y la generación de empleo.

Uno de los encuentros más importantes tuvo lugar en la sede de Vialidad Nacional, donde los ediles fueron recibidos por el director del organismo en la provincia de Santa Fe, Gastón Bruno. Durante la reunión analizaron el estado de situación de las principales rutas nacionales que atraviesan el territorio santafesino, con especial atención en la Ruta Nacional 34, una de las obras más esperadas por los habitantes de Rafaela y la región.

Según explicó Dellasanta, uno de los puntos centrales de la conversación estuvo relacionado con el avance de las gestiones para completar los trabajos pendientes y normalizar la situación administrativa de la concesión.

“Estuvimos hablando del cronograma de avance en los trabajos. Particularmente, en lo que refiere a la Ruta 34, ahora se está trabajando en la adecuación de la transitabilidad mientras se completa el trámite administrativo para que el nuevo concesionario tome posesión de la ruta”, señaló el concejal.

En ese sentido, destacó que el proceso continúa avanzando y recordó que ya se concretó la apertura de los pliegos licitatorios, un paso clave para la adjudicación definitiva del corredor vial.

Dellasanta remarcó además que mantienen un seguimiento permanente sobre el tema y anticipó que podrían registrarse novedades importantes en los próximos días.

“Probablemente en los próximos días tengamos más información porque seguimos trabajando en esto. Seguramente la semana que viene haya novedades”, afirmó.

La reunión contó también con la participación del concejal de La Libertad Avanza de Sunchales, Sebastián Nicolau, junto a otros dirigentes y funcionarios vinculados a la infraestructura vial y el transporte.

Capacitación y empleo

La agenda de trabajo continuó en la Secretaría de Trabajo de la provincia, donde Dellasanta y Zafra mantuvieron una reunión con el secretario Eduardo Miño para avanzar en la elaboración de un programa destinado a fortalecer la capacitación laboral y promover la inserción de trabajadores en el mercado formal.

La iniciativa busca generar oportunidades de formación para quienes buscan empleo, al tiempo que contempla incentivos para las empresas que incorporen personal capacitado.

“Estuvimos trabajando en un plan de capacitación y empleo de acceso laboral que tiene beneficios para quien toma un trabajo, además de obtener una formación. También habrá beneficios para las empresas que los contraten e incluso para quienes participen de las capacitaciones”, explicó Dellasanta.

Aunque los detalles finales del programa serán presentados próximamente, los concejales calificaron el encuentro como altamente productivo y destacaron el trabajo conjunto que se viene realizando entre distintos niveles del Estado para generar más oportunidades laborales en la región.

De esta manera, los representantes de La Libertad Avanza continúan impulsando gestiones vinculadas tanto a obras estratégicas para el desarrollo regional como a iniciativas orientadas a mejorar las condiciones de acceso al empleo y la capacitación de los trabajadores.