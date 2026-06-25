Reclaman poner en marcha la bicameral que debe controlar el endeudamiento provincial

El diputado provincial justicialista Walter Agosto presentó un proyecto de resolución en el que solicita la constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente de Coordinación y Control de la Gestión y Ejecución del Endeudamiento, prevista en la Ley N° 14.409.

La norma, sancionada para autorizar la toma de deuda por hasta 1.000 millones de dólares en el mercado internacional, estableció la creación de una comisión integrada por legisladores de ambas cámaras con el objetivo de supervisar todas las etapas del proceso de financiamiento y su aplicación. Sin embargo, según el planteo del legislador, dicho órgano aún no fue conformado pese a que ya se concretaron operaciones de endeudamiento.

En ese sentido, Agosto advirtió que el Estado provincial ya colocó bonos por aproximadamente 800 millones de dólares, destinados principalmente a obras de infraestructura, sin que la bicameral encargada del control haya sido puesta en funcionamiento, tal como lo establece la legislación vigente.

El diputado reclamó información sobre aspectos clave del manejo de esos fondos, entre ellos el momento del ingreso de los recursos a las arcas provinciales, su conversión a moneda local, y la asignación concreta a los distintos proyectos de inversión previstos.

La Ley 14.409 dispone que la comisión bicameral debe estar integrada por cinco senadores y cinco diputados, respetando la representación política de cada cámara, y le otorga facultades para requerir información a organismos públicos y entidades financieras nacionales e internacionales, con el fin de garantizar el seguimiento integral del endeudamiento.

El endeudamiento provincial fue estructurado a través de la emisión de un bono internacional denominado SF34, colocado en diciembre de 2025 por un monto total de 800 millones de dólares, con vencimiento en 2034 y una tasa de interés del 8,10% anual. El esquema de amortización prevé pagos escalonados de capital en cuatro cuotas iguales a partir de 2031.

Según el planteo del legislador, la falta de conformación de la bicameral representa un incumplimiento de la ley y limita la capacidad de control institucional sobre el uso de los recursos obtenidos mediante endeudamiento.

En la Legislatura santafesina existen antecedentes de dificultades en el funcionamiento de comisiones bicamerales creadas por normas especiales, muchas de las cuales no llegaron a cumplir plenamente sus objetivos de control y seguimiento. En general, estos organismos suelen ser impulsados en contextos de debate sobre endeudamiento o decisiones de alto impacto institucional.

A diferencia de esas comisiones, otras instancias como la Comisión de Acuerdos sí han logrado consolidar su funcionamiento dentro del esquema legislativo provincial, con participación activa en la evaluación de pliegos y el seguimiento de funcionarios de distintos poderes del Estado.

En este contexto, el pedido de Agosto reabre el debate sobre los mecanismos de control del endeudamiento público y la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de las herramientas institucionales previstas en la legislación vigente.