Pagano redobló sus críticas contra Adorni y reclamó avanzar con el juicio político

Marcela Pagano cuestionó el fracaso de los intentos para interpelar a Manuel Adorni.

La diputada sostuvo que la situación amerita avanzar con un juicio político.

Consideró insuficiente una eventual moción de censura porque el funcionario podría ocupar otro cargo estatal.

También criticó las discusiones parlamentarias sobre las mayorías necesarias para impulsar medidas de control.

Pagano aseguró que continuará ampliando las denuncias judiciales vinculadas al caso.

La legisladora extendió sus cuestionamientos al presidente Javier Milei y le atribuyó responsabilidad política.

La diputada nacional Marcela Pagano volvió a cuestionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que no prosperaran en el Congreso las iniciativas impulsadas para avanzar con su interpelación. La legisladora sostuvo que la situación política del funcionario excede la discusión sobre una eventual moción de censura y consideró que corresponde iniciar un proceso de juicio político. Además, amplió sus críticas hacia el presidente Javier Milei, a quien también atribuyó responsabilidades políticas en el caso.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista televisiva, donde Pagano expresó su desacuerdo con las estrategias parlamentarias que derivaron en la postergación del debate. Según afirmó, la Constitución Nacional ya establece con claridad los mecanismos necesarios para convocar a una interpelación y avanzar posteriormente en las herramientas institucionales previstas para el control de los funcionarios públicos.

En ese sentido, sostuvo que el Congreso debería haber llevado la cuestión directamente al recinto para que cada legislador fijara una posición mediante el voto. A criterio de la diputada, esa instancia habría permitido identificar con claridad qué sectores estaban dispuestos a impulsar una investigación y cuáles preferían bloquearla.

La legisladora argumentó que la discusión ya no debería limitarse a una moción de censura. Según explicó, aun cuando ese mecanismo prosperara, el funcionario podría continuar desempeñando funciones dentro del Estado a través de una nueva designación en otro cargo público. Por ese motivo, consideró que el escenario actual requiere analizar medidas de mayor alcance institucional.

Pagano también cuestionó las diferencias de criterio que surgieron en torno a las mayorías necesarias para avanzar con determinados procedimientos parlamentarios. Según recordó, inicialmente algunos sectores sostenían que alcanzaba una mayoría absoluta para habilitar ciertas medidas de control legislativo, mientras que posteriormente comenzaron a plantearse requisitos más exigentes vinculados a mayorías especiales.

De acuerdo con la diputada, esas discusiones reglamentarias terminaron favoreciendo la dilación de las decisiones políticas y permitieron que el debate se prolongara sin definiciones concretas. En ese contexto, sostuvo que el oficialismo logró ganar tiempo mientras continúan las controversias sobre el tema.

Otro de los ejes de sus declaraciones estuvo relacionado con las actuaciones judiciales que impulsa contra el funcionario. Pagano aseguró que continuará aportando nueva documentación y ampliando las denuncias ya presentadas. Asimismo, manifestó su expectativa de que las investigaciones avancen mientras los funcionarios involucrados permanecen en ejercicio de sus cargos y no una vez finalizada su gestión.

La diputada remarcó que considera fundamental que las instituciones actúen de manera oportuna cuando existen denuncias que ameritan ser investigadas. Según señaló, el funcionamiento de los mecanismos de control resulta clave para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la administración pública.

Durante la entrevista también extendió sus cuestionamientos hacia el presidente Milei. En sus declaraciones sostuvo que la responsabilidad política no se limita exclusivamente a los funcionarios directamente involucrados, sino que puede alcanzar a quienes integran la conducción del Poder Ejecutivo.

Las afirmaciones de Pagano se producen en un contexto de creciente tensión política dentro y fuera del oficialismo. La diputada, que en el pasado mantuvo una relación cercana con Milei, se convirtió en una de las voces más críticas hacia algunas decisiones del Gobierno y en reiteradas oportunidades expresó diferencias con la conducción política de La Libertad Avanza.

Finalmente, la legisladora denunció la existencia de presiones dentro del ámbito parlamentario y aseguró que mantendrá su postura independientemente de las consecuencias políticas que ello pueda generar. También cuestionó la actitud de algunos dirigentes que, según su visión, expresan públicamente determinadas posiciones pero luego adoptan conductas diferentes al momento de las votaciones o decisiones institucionales.

Con estas declaraciones, Pagano volvió a ubicarse en el centro de la escena política y profundizó sus cuestionamientos tanto hacia Adorni como hacia el Gobierno nacional, en un debate que promete seguir generando repercusiones en el Congreso y en el ámbito judicial.