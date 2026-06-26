Beneficios corporativos: las empresas reconfiguran la compensación para sostener el poder adquisitivo

Las empresas están redefiniendo los beneficios corporativos como herramienta para sostener el poder adquisitivo.

El informe de Bonda muestra una mayor orientación hacia beneficios vinculados al ahorro y gastos cotidianos.

Bonos, préstamos, descuentos y subsidios de transporte lideran las prestaciones más utilizadas.

Casi la mitad de las compañías ya implementa herramientas digitales para gestionar beneficios.

Los beneficios comienzan a integrarse como parte estratégica de la compensación total.

Las empresas destacan su impacto en la retención de empleados y en la economía mensual de los trabajadores.

En un escenario de mayor previsibilidad económica, las estrategias de compensación dentro del sector corporativo están atravesando un cambio de enfoque. Los beneficios empresariales, tradicionalmente asociados al bienestar o a la diferenciación de marca empleadora, comienzan a consolidarse como una herramienta directa para mejorar el poder de compra de los salarios.

Así lo refleja el Informe de Beneficios Corporativos HRTrends Argentina 2026, elaborado por Bonda sobre una muestra de 139 compañías de distintos sectores y tamaños. El estudio señala que las organizaciones están priorizando beneficios con impacto directo en la economía cotidiana de los empleados, especialmente aquellos orientados al ahorro y la cobertura de gastos recurrentes.

Entre los beneficios más extendidos se destacan los bonos de fin de año, presentes en el 41,3% de las empresas, los préstamos para colaboradores (38,9%), los programas de beneficios flexibles con puntos canjeables por gift cards (35%) y los subsidios de transporte (10%). Además, el 62,4% de las compañías ya implementa programas de descuentos en comercios para sus equipos.

En ese marco, Agustín Perelman, cofundador de Bonda, señaló que el concepto de beneficios laborales está evolucionando hacia una lógica más vinculada con la economía diaria del trabajador. Según explicó, la tendencia actual deja atrás el modelo centrado exclusivamente en la diferenciación corporativa para dar paso a esquemas que buscan un impacto concreto en el ingreso disponible de los empleados.

El informe también identifica un crecimiento de iniciativas destinadas a cubrir gastos cotidianos. Uno de los rubros más relevantes es el transporte: el 47,4% de las empresas ofrece algún tipo de ayuda para movilidad, ya sea mediante reintegros, cobertura de aplicaciones de traslado o asignaciones específicas.

La asistencia escolar también se consolida como una de las prestaciones en expansión. El 46,7% de las compañías otorga algún tipo de apoyo para el inicio del ciclo lectivo, a través de kits escolares, reintegros o sistemas de puntos canjeables. En paralelo, los beneficios vinculados al almuerzo corporativo mantienen una presencia significativa, aunque aún no alcanzan a la mayoría de las organizaciones.

Otro aspecto relevante del estudio es el avance de la digitalización en la gestión de beneficios. Cerca del 50% de las empresas ya utiliza herramientas tecnológicas para administrar y comunicar sus programas, mientras que otras se encuentran en proceso de implementación. La tecnología aparece como un factor clave para avanzar hacia esquemas más personalizados y adaptados a distintos perfiles de empleados.

Desde el sector, se destaca que la diversidad de necesidades dentro de una misma organización impulsa la demanda de soluciones más flexibles. No es lo mismo el perfil de un trabajador joven que el de una familia con hijos o una persona próxima a la jubilación, lo que obliga a diseñar sistemas de beneficios más segmentados.

En ese contexto, las plataformas digitales permiten centralizar programas de descuentos, puntos y reintegros que pueden canjearse en rubros diversos como supermercados, transporte, combustible o telefonía, ampliando el abanico de opciones para cada colaborador.

El informe también revela que el 58,3% de las empresas prevé aplicar ajustes salariales extraordinarios durante 2026. Sin embargo, los beneficios corporativos comienzan a ocupar un lugar complementario —y en algunos casos estratégico— dentro del esquema de compensación total.

La principal diferencia radica en la continuidad del impacto. Mientras los aumentos salariales suelen concentrarse en momentos específicos del año, los beneficios tienen un efecto constante en el presupuesto mensual de los trabajadores, lo que refuerza su relevancia en contextos de inflación o presión sobre el ingreso real.

A su vez, casi nueve de cada diez empresas consideran que la personalización de beneficios contribuye a mejorar la permanencia de los empleados, lo que evidencia una mayor vinculación entre políticas de compensación y retención de talento.

En conjunto, el estudio muestra una transformación estructural en la manera en que las empresas conciben su relación con los salarios. Los beneficios dejan de ser un complemento secundario para convertirse en un componente activo de la estrategia de compensación, con un impacto directo en el consumo y la economía cotidiana de los trabajadores.