Esteban Bullrich renunció al PRO y apuntó contra el rumbo del partido en una carta a Mauricio Macri

Esteban Bullrich renunció de manera irrevocable al PRO mediante una carta dirigida a Mauricio Macri.

Cuestionó el rumbo del partido y señaló una distancia creciente con sus principios fundacionales.

Afirmó que su decisión está vinculada a una coherencia personal y a su experiencia de vida y salud.

Señaló la protección política a Manuel Adorni como un punto clave en su alejamiento.

Destacó su agradecimiento hacia el PRO y hacia Mauricio Macri por la creación del espacio.

Reafirmó que seguirá vinculado a la política desde una perspectiva basada en valores y servicio público.

El ex senador nacional Esteban Bullrich presentó su renuncia “irrevocable” al PRO mediante una carta dirigida al ex presidente Mauricio Macri, en la que expuso diferencias profundas con la conducción del espacio político que ayudó a fundar y cuestionó decisiones recientes de la fuerza. En su mensaje, señaló además que la protección política al jefe de Gabinete Manuel Adorni fue un punto de quiebre en su relación con el partido.

La dimisión fue difundida públicamente a través de sus redes sociales, donde Bullrich repasó su trayectoria dentro del PRO y destacó su participación en la construcción del espacio hace más de dos décadas. En ese recorrido, recordó los objetivos fundacionales del partido, vinculados a la honestidad, la cercanía con la ciudadanía, la vocación de servicio y el respeto institucional.

En su carta, el ex legislador sostuvo que su decisión no responde a diferencias circunstanciales ni a matices propios del debate político, sino a una distancia progresiva entre los principios originales del espacio y las decisiones adoptadas en los últimos tiempos. En ese sentido, planteó que la coherencia entre valores y acciones resulta central para la vida política y personal.

Bullrich también hizo referencia a su estado de salud como un punto de inflexión en su mirada sobre la vida pública. Según expresó, su enfermedad lo llevó a replantear prioridades y a valorar el tiempo desde otra perspectiva, reforzando la necesidad de actuar en consonancia con la propia conciencia.

En ese marco, afirmó que permanecer dentro del PRO implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no se sentía identificado. Según su visión, esa situación derivó en una distancia cada vez más evidente con la conducción del partido, hasta llegar a la decisión final de su alejamiento.

Uno de los puntos más sensibles de su mensaje fue la mención a la protección política otorgada a Adorni, a la que consideró un elemento determinante en su decisión. Si bien aclaró que no considera que una sola persona defina el rumbo de una organización política, sostuvo que las decisiones que un espacio toma reflejan su identidad y sus valores reales.

En ese sentido, planteó que cuando la conveniencia política se impone por sobre la responsabilidad ética, el liderazgo pierde parte de su sentido. Esa definición fue presentada como uno de los factores que aceleraron su salida del partido.

A lo largo de la carta, Bullrich evitó un tono de confrontación directa y aseguró que su decisión no está motivada por el enojo ni por el resentimiento. Por el contrario, destacó su agradecimiento hacia el PRO y hacia las personas con las que compartió su trayectoria política dentro del espacio.

También dedicó un mensaje al ex presidente Macri, a quien reconoció por haber impulsado la creación de un partido que, según señaló, modificó el mapa político argentino y permitió la incorporación de nuevas figuras a la vida institucional del país.

Sin embargo, reiteró que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la coherencia personal. Bajo esa premisa, sostuvo que su permanencia en el partido habría significado actuar en contradicción con sus valores.

Finalmente, el ex senador cerró su carta con un mensaje de despedida en el que reafirmó su compromiso con la política y con el país. Expresó que continuará trabajando desde el lugar que le corresponda para promover una concepción del poder basada en el servicio, la verdad y la dignidad de las personas como eje central de las decisiones públicas.

Además, manifestó su deseo de que el PRO logre reencontrarse con los principios que guiaron su creación, en un llamado a la reflexión hacia el interior del espacio político que ahora deja formalmente.