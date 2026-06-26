Crece la tensión entre Pullaro y la Corte Suprema por la continuidad de Rafael Gutiérrez

La disputa entre el Gobierno de Santa Fe y la Corte Suprema provincial volvió a sumar un nuevo capítulo luego de que el presidente del máximo tribunal, Rafael Gutiérrez, ratificara públicamente que dejará su cargo "cuando él lo decida", en medio de la presión oficial para renovar la integración del cuerpo.

El conflicto se produce mientras la administración de Maximiliano Pullaro impulsa una profunda reestructuración del Poder Judicial y ya avanzó con la designación de nuevos ministros para reemplazar a integrantes de la Corte que aún no formalizaron sus renuncias.

Las declaraciones de Gutiérrez sorprendieron por su tono desafiante. El magistrado aseguró que continuará ejerciendo sus funciones con normalidad y cuestionó que ya exista un sucesor designado cuando el cargo todavía no quedó vacante.

Sin embargo, en ámbitos reservados el presidente de la Corte habría buscado bajar el nivel de confrontación. Durante un acto institucional mantuvo un breve diálogo con el gobernador y le transmitió que mantiene su intención de retirarse antes de finalizar el año, tal como había anticipado meses atrás.

Aun así, el escenario sigue cargado de tensión. Desde el Ejecutivo sostienen que, si la salida no se concreta en los plazos previstos, analizarán avanzar con mecanismos administrativos para hacer efectiva la renovación del tribunal.

La relación entre ambos poderes atraviesa uno de sus momentos más delicados. En sectores de la Justicia consideran que existe un avance del Ejecutivo sobre ámbitos que históricamente gozaron de autonomía, mientras que desde la Casa Gris defienden la necesidad de modernizar el funcionamiento judicial y avanzar con los cambios institucionales impulsados por la reforma constitucional.

Uno de los focos de conflicto es el concurso abierto para cubrir la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema, un cargo estratégico dentro de la estructura administrativa del Poder Judicial.

Dentro de la Justicia existe preocupación por una eventual injerencia política en esa designación, aunque desde el propio tribunal sostienen que el proceso continuará bajo las reglas establecidas y que las funciones que históricamente concentraba esa dependencia serán redistribuidas entre distintas áreas.

Otro episodio que profundizó las diferencias fue la discusión por las causas vinculadas a la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial. En ese marco, el Ejecutivo promovió el apartamiento de varios ministros de la Corte al considerar que se encontraban alcanzados por las nuevas disposiciones sobre permanencia en el cargo.

La respuesta del máximo tribunal fue un rechazo unánime a ese planteo, decisión que volvió a tensar el vínculo entre ambos poderes y derivó en nuevas presentaciones judiciales por parte del Gobierno.

Mientras tanto, el debate sobre la continuidad de Gutiérrez permanece abierto. El magistrado sostiene que mantiene plena legitimidad para seguir en funciones hasta concretar su retiro, mientras que el oficialismo insiste en avanzar con la renovación de la Corte como parte de su programa de transformación institucional.

El enfrentamiento refleja una disputa de mayor alcance entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en un contexto donde la renovación de autoridades, el manejo administrativo de la Justicia y los límites entre ambos poderes se convirtieron en algunos de los principales ejes de la agenda política santafesina.