Franco Colapinto arrancó con el pie derecho su fin de semana en Austria

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La actividad del Gran Premio de Austria comenzó este viernes en el Red Bull Ring con la disputa de la primera práctica libre, una sesión que tuvo como gran protagonista a Andrea Kimi Antonelli, autor del mejor tiempo. Por su parte, Franco Colapinto firmó una sólida actuación al ubicarse en el octavo puesto, por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.

El piloto argentino, que viene mostrando una evolución constante en las últimas fechas, registró su mejor vuelta con un tiempo de 1:08.962 utilizando neumáticos blandos. Gasly, en tanto, marcó 1:09.546, lo que le permitió finalizar en la 14ª posición.

Antonelli dominó la tanda con autoridad y cerró la sesión con un registro de 1:07.796, seguido muy de cerca por su compañero de Mercedes, George Russell (1:07.836). El tercer lugar quedó en manos del líder del campeonato, Oscar Piastri, con un tiempo de 1:07.913.

Varios rookies tuvieron acción en la FP1

La primera práctica también sirvió para que varias escuderías les dieran rodaje a jóvenes pilotos. Dino Beganovic manejó la Ferrari de Charles Leclerc, Ayumu Iwasa reemplazó a Liam Lawson en Racing Bulls, Ryo Hirakawa ocupó el lugar de Esteban Ocon en Haas, Luke Browning giró con el Williams de Carlos Sainz, Jak Crawford condujo el Aston Martin de Lance Stroll y Paul Aron se subió al Audi de Gabriel Bortoleto.

Clasificación de la primera práctica libre del GP de Austria

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:07.796
  2. George Russell (Mercedes) – 1:07.836
  3. Oscar Piastri (McLaren) – 1:07.913
  4. Max Verstappen (Red Bull) – 1:08.077
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:08.461
  6. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:08.726
  7. Lando Norris (McLaren) – 1:08.873
  8. Franco Colapinto (Alpine) – 1:08.962
  9. Dino Beganovic (Ferrari) – 1:09.054
  10. Oliver Bearman (Haas) – 1:09.071
  11. Nico Hülkenberg (Audi) – 1:09.165
  12. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 1:09.481
  13. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:09.521
  14. Pierre Gasly (Alpine) – 1:09.546
  15. Ayumu Iwasa (Racing Bulls) – 1:09.637
  16. Alexander Albon (Williams) – 1:09.644
  17. Paul Aron (Audi) – 1:09.646
  18. Luke Browning (Williams) – 1:09.979
  19. Ryo Hirakawa (Haas) – 1:10.483
  20. Jak Crawford (Aston Martin) – 1:11.202
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 1:11.283
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:11.333
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