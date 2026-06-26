Franco Colapinto arrancó con el pie derecho su fin de semana en Austria

La actividad del Gran Premio de Austria comenzó este viernes en el Red Bull Ring con la disputa de la primera práctica libre, una sesión que tuvo como gran protagonista a Andrea Kimi Antonelli, autor del mejor tiempo. Por su parte, Franco Colapinto firmó una sólida actuación al ubicarse en el octavo puesto, por delante de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly.

El piloto argentino, que viene mostrando una evolución constante en las últimas fechas, registró su mejor vuelta con un tiempo de 1:08.962 utilizando neumáticos blandos. Gasly, en tanto, marcó 1:09.546, lo que le permitió finalizar en la 14ª posición.

Antonelli dominó la tanda con autoridad y cerró la sesión con un registro de 1:07.796, seguido muy de cerca por su compañero de Mercedes, George Russell (1:07.836). El tercer lugar quedó en manos del líder del campeonato, Oscar Piastri, con un tiempo de 1:07.913.

Varios rookies tuvieron acción en la FP1

La primera práctica también sirvió para que varias escuderías les dieran rodaje a jóvenes pilotos. Dino Beganovic manejó la Ferrari de Charles Leclerc, Ayumu Iwasa reemplazó a Liam Lawson en Racing Bulls, Ryo Hirakawa ocupó el lugar de Esteban Ocon en Haas, Luke Browning giró con el Williams de Carlos Sainz, Jak Crawford condujo el Aston Martin de Lance Stroll y Paul Aron se subió al Audi de Gabriel Bortoleto.

Clasificación de la primera práctica libre del GP de Austria