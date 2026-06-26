Inter Miami cerró la venta de Benjamín Cremaschi en pleno Mundial 2026

Mientras la atención del mundo del fútbol está puesta en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el mercado de pases también empieza a moverse. En ese contexto, Inter Miami cerró la venta de Benjamín Cremaschi, una de las jóvenes promesas del club, que continuará su carrera en el fútbol italiano.

El mediocampista, nacido en Miami y de 21 años, fue transferido al Parma en una operación acordada con los propietarios del conjunto estadounidense, Jorge Mas y David Beckham. El pase se concretó por 4 millones de euros, más 500.000 euros en bonos y un 15% de una futura venta, porcentaje que quedará en manos de Inter Miami.

Con esta transferencia, Cremaschi pone fin a su etapa en el equipo donde comparte plantel con Lionel Messi. Desde su debut disputó 107 partidos, acumuló 5.674 minutos, convirtió ocho goles, repartió nueve asistencias y recibió 16 tarjetas amarillas.

El cruce con Javier Mascherano que marcó su salida

La salida del volante se produjo luego de varios meses de escasa participación desde la llegada de Javier Mascherano al banco de Inter Miami. En ese contexto, el futbolista había manifestado públicamente su malestar.

"Me da bronca, quiero jugar, es lo más importante para mí. Quiero jugar en un nivel muy alto y eso se consigue con minutos. No creo que sea por mi nivel porque me siento bien; imagino que será por otras cosas", expresó en su momento.

Además, cuestionó la falta de continuidad en una misma posición dentro del equipo.

"Voy a los partidos y no tengo idea de dónde voy a jugar. Este año cubrí varias posiciones por las lesiones y suspensiones, pero así es imposible prepararse. Mentalmente cuesta mucho", sostuvo.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y recibieron la respuesta de Mascherano, quien consideró que los dichos del futbolista fueron inoportunos.

"Sus palabras fueron desafortunadas porque dan la sensación de que somos improvisados. Entiendo que Benja quiso decir que muchas veces cambia de posición, pero cuando juega de titular sabe perfectamente dónde lo hará porque los partidos se preparan. No es que me despierto a la mañana y tiro una moneda", respondió el entrenador.

Poco tiempo después de aquel cruce, Cremaschi terminó dejando Inter Miami para iniciar un nuevo desafío en el Parma, donde buscará sumar continuidad en una de las ligas más competitivas de Europa.