La AFA avanza con el VAR semiautomático: el objetivo es implementarlo en 2027

A través de su sitio web oficial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que se encuentra en tratativas para implementar el VAR semiautomático en la Liga Profesional a partir de 2027.

En el comunicado, la entidad informó que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, mantuvo reuniones con autoridades de la empresa encargada de la tecnología VAR en el fútbol argentino. Allí participaron los representantes Maximiliano Cabrera (CEO de Torneos) y Ramiro Prado (jefe tecnológico del proyecto), con el objetivo de avanzar en la incorporación del nuevo sistema.

“El Presidente de la AFA, Claudio Tapia, mantuvo reuniones con las autoridades de la empresa que implementa el VAR en nuestro fútbol para aplicar la nueva tecnología de VAR semiautomático el próximo año”, señala el escrito oficial.

Además, la organización adelantó que hacia el final de la temporada se realizará una prueba piloto para evaluar el funcionamiento del sistema antes de su posible implementación definitiva.

“En dicha reunión, en la que se conversaron diversas cuestiones vinculadas a la tecnología de vanguardia y su implementación, las empresas Hawk-Eye —proveedora de FIFA y UEFA— y Genius Sports —utilizada en Premier League, Conmebol, Brasil y México— confirmaron que a fin de este año podría realizarse una prueba piloto”, agrega el comunicado.

Qué es el VAR semiautomático y cómo funciona

La tecnología de detección semiautomática del fuera de juego es una herramienta de asistencia al arbitraje que busca agilizar, mejorar la precisión y reducir los márgenes de error en las decisiones del VAR.

El sistema utiliza 12 cámaras de seguimiento instaladas en el techo del estadio, capaces de registrar la posición del balón y hasta 29 puntos de datos por jugador a una frecuencia de 50 veces por segundo. A esto se suma un sensor dentro de la pelota, que envía información 500 veces por segundo para determinar con exactitud el momento del pase.

Mediante el cruce de estos datos con inteligencia artificial, el sistema detecta automáticamente posibles posiciones adelantadas y envía una alerta al equipo VAR. Luego, los árbitros asistentes revisan y validan la jugada antes de informar al juez principal.

Una vez confirmada la decisión, el sistema genera una animación 3D de la jugada, que se proyecta en el estadio y en la transmisión televisiva, aportando mayor transparencia y claridad para los espectadores.