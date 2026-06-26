Cecilia Ce habló de las secuelas que le dejó su relación con Nacho Levy

Cecilia Ce rompió el silencio en redes sociales tras confirmar el final de su relación con el periodista Nacho Levy y exponer situaciones de violencia de género.

“Quiero agradecer la inmensa red que me está acompañando, gracias por estar conmigo, estoy sostenida en el entramado enorme que somos”, comenzó escribiendo en una historia de Instagram.

Luego reflexionó: “Ante la pregunta que seguramente muchas personas se hacen de ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’, hay mucho para decir sobre mecanismos de manipulación, recursos propios y vulnerabilidades, pero sé que es desde quien soy y desde lo que construí que he podido salir y puedo hoy contar lo que muchas no pudieron”.

En esa misma línea, reafirmó: “Y sí, atravesé un vínculo de abuso emocional y no debo sentir vergüenza de seguir adelante, conectando con la vida, con ustedes y con mi trabajo”.

“Mi prioridad fue, y sigue siendo, cuidar mi bienestar y compartir herramientas que puedan ayudar a otras personas a reconocer este tipo de dinámicas y otras cuestiones en sus propios vínculos”, sostuvo.

A modo de cierre, agradeció el apoyo y el cariño recibido en los miles de mensajes de las últimas horas. “El abuso emocional es íntimo, intencional e intermitente (soy encantador / te hago daño)”, concluyó.