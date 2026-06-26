Ayuda humanitaria hacia Venezuela: comienzan los envíos tras los devastadores terremotos

Al menos 40 toneladas de ayuda humanitaria comenzarán a ser enviadas desde Panamá hacia Venezuela luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron un saldo de 188 muertos, más de 1.500 heridos y graves daños materiales.

La Federación Internacional de la Cruz Roja confirmó que el primer cargamento, de 17 toneladas, partirá este jueves por la noche y está destinado a asistir a unas 800 familias afectadas. El envío incluye kits de higiene, cocina, descanso, frazadas y otros insumos esenciales para la atención de la emergencia.

Además, para este viernes está previsto un segundo vuelo solidario con otras 23 toneladas de asistencia, mientras que durante el fin de semana continuarán los despachos de ayuda mediante distintos operadores logísticos.

Desde la organización explicaron que la asistencia no se limitará a los primeros días, sino que se extenderá durante los próximos meses debido a la magnitud del desastre. El operativo también contempla la organización de depósitos, la recepción de los insumos, los trámites aduaneros y la distribución en las comunidades afectadas.

Balance de la tragedia

Según el último reporte oficial, los terremotos dejaron:

188 personas fallecidas.

1.520 heridos.

157 desaparecidos.

200 personas atrapadas.

2.927 familias damnificadas.

Además, se registraron daños en al menos 346 construcciones, entre ellas edificios, hospitales y centros comerciales. Ocho hospitales sufrieron afectaciones y algunos debieron ser evacuados.

Continúa la ayuda internacional

Varios países ya anunciaron el envío de equipos de rescate y asistencia. Entre ellos se encuentra Estados Unidos, que coordina junto al Pentágono el traslado de personal y suministros, mientras continúan las complicaciones logísticas debido al cierre del aeropuerto de Maiquetía por los daños sufridos.

Mientras avanzan las tareas de rescate y evaluación, la población permanece en estado de alerta por las réplicas, que llevaron a muchas familias a volver a permanecer en espacios abiertos por temor a nuevos derrumbes.