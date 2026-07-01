Francia eliminó a Suecia del Mundial 2026 con un doblete de Kylian Mbappé

Francia ratificó su candidatura al título y no dejó dudas en Nueva York. El conjunto dirigido por Didier Deschamps derrotó 3-0 a Suecia, la eliminó del Mundial 2026 y selló su clasificación a la siguiente instancia, donde enfrentará a Paraguay, que viene de dar el golpe al dejar en el camino a Alemania.

Los goles fueron convertidos por Bradley Barcola y Kylian Mbappé, autor de un doblete. Con sus dos tantos, el delantero francés llegó a seis goles en el torneo e igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de máximos artilleros de la Copa del Mundo.

Mbappé destrabó un primer tiempo dominado por Francia

Desde el comienzo, Francia asumió el protagonismo y sometió a Suecia con la posesión y constantes llegadas al área rival. Aunque los suecos generaron la primera aproximación de peligro, rápidamente el dominio pasó a manos de los actuales subcampeones del mundo.

A los 19 minutos, Mbappé llegó a convertir el primer tanto de la tarde, pero la acción fue anulada por un ajustado fuera de juego.

El equipo francés mantuvo la presión y estuvo muy cerca de abrir el marcador en varias oportunidades. Primero fue el propio Mbappé, con un potente remate que se estrelló en el palo, y poco después Michael Olise volvió a encontrarse con el poste tras una espectacular chilena.

La insistencia finalmente tuvo premio sobre el cierre de la primera etapa. Tras una gran acción colectiva, Mbappé recibió dentro del área y definió con un potente derechazo para establecer el 1-0 antes del descanso.

Barcola y Mbappé liquidaron la serie

Francia no bajó el ritmo en el complemento y rápidamente amplió la diferencia. Apenas iniciado el segundo tiempo, Michael Olise filtró un gran pase para Bradley Barcola, que definió con categoría para marcar el 2-0.

Suecia intentó reaccionar con modificaciones desde el banco, pero nunca encontró la manera de inquietar a la defensa francesa.

Cuando el conjunto escandinavo buscaba descontar, apareció nuevamente la figura del partido. Otra asistencia de Olise dejó a Kylian Mbappé de cara al arco y el delantero resolvió con toda su jerarquía para firmar el 3-0 definitivo, sentenciar la clasificación de Francia y confirmar la eliminación de Suecia del Mundial 2026.

Con esta victoria, Les Bleus avanzaron con autoridad a la próxima ronda y ahora buscarán un lugar entre los mejores del torneo frente a la Paraguay de Gustavo Alfaro.