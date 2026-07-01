La Justicia dio luz verde a Icardi para viajar a Miami, pero el acuerdo por sus hijas sigue en suspenso

El juez Adrián Jorge Hagopian resolvió uno de los puntos más recientes del conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara: el futbolista está autorizado a viajar a Miami, pero el esquema para trasladar a sus hijas quedó sujeto a una condición específica.

Según la resolución difundida en el programa DDM (América TV) por el periodista Guido Záffora, si las niñas viajan con su padre, Wanda Nara deberá encargarse del traslado completo: llevarlas al exterior, entregarlas en destino y luego traerlas de regreso a la Argentina.

La decisión judicial se apoya en el régimen de pasaportes y en la dinámica de cuidado compartido. De acuerdo con lo expuesto en el programa, el planteo busca asegurar que el cumplimiento del viaje se realice sin conflictos entre las partes.

En ese contexto, el fallo habilita a Icardi a viajar por su cuenta a Estados Unidos sin restricciones. Sin embargo, si pretende compartir el viaje con sus hijas, el esquema queda condicionado a la participación directa de Wanda en la logística del traslado.

Mientras tanto, el conflicto suma nuevos matices. Según el mismo informe, Wanda estaba dispuesta a viajar a Miami por compromisos laborales vinculados al Mundial 2026 y actividades de marca, lo que abría una posibilidad de coordinación entre ambas partes.

Sin embargo, surgió un punto de tensión adicional: el pedido de que Icardi cubriera los gastos del viaje de Wanda y su estadía. Ante esa condición, el futbolista habría rechazado la propuesta, lo que derivó en la caída del acuerdo para el viaje conjunto con las niñas.

En el piso de DDM, el tema fue interpretado como un nuevo capítulo dentro de una negociación sin consenso claro entre las partes, donde cada decisión judicial o extrajudicial vuelve a reconfigurar el escenario.

Por ahora, el viaje de Icardi sigue en pie de manera individual, pero el plan familiar con sus hijas quedó sin resolución concreta y sujeto a nuevas definiciones judiciales o acuerdos entre las partes.