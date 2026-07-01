La Justicia analiza consumos por $139 millones con tarjetas de crédito del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni

Los investigadores estimaron consumos con tarjetas de crédito por alrededor de 139 millones de pesos entre diciembre de 2023 y marzo de este año.

La Justicia obtuvo los resúmenes bancarios tras el levantamiento del secreto bancario del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La causa también analiza el presunto uso de tarjetas pertenecientes a empleados para realizar compras personales.

El expediente incorpora testimonios sobre pagos en efectivo, entre ellos una refacción de vivienda valuada en 245 mil dólares.

La fiscalía busca establecer si el nivel de gastos resulta compatible con los ingresos declarados durante el ejercicio de la función pública.

El informe técnico de la DATIP será una de las pruebas clave para determinar el avance de la investigación.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni continúa incorporando elementos de prueba que buscan determinar si existió una evolución patrimonial incompatible con los ingresos que percibió durante su paso por la función pública. En las últimas horas trascendió que los investigadores estimaron que el ex funcionario realizó consumos por aproximadamente 139 millones de pesos con tarjetas de crédito entre diciembre de 2023 y marzo de este año, una cifra que ahora será contrastada con el informe técnico solicitado a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP).

La causa se encuentra delegada en la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita, que avanza sobre distintos movimientos financieros y patrimoniales vinculados a Adorni. Entre las medidas dispuestas figura el análisis de la documentación bancaria obtenida luego de que la Justicia ordenara el levantamiento del secreto bancario del entonces integrante del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con los cálculos efectuados por los investigadores a partir de los resúmenes de las tarjetas de crédito incorporados al expediente, el volumen de gastos alcanzaría los 139 millones de pesos durante el período en el que Adorni ejerció primero como vocero presidencial y posteriormente como jefe de Gabinete. Esa estimación será cotejada con las conclusiones que surjan del informe pericial solicitado a los organismos especializados.

Uno de los aspectos que también concentra la atención de la investigación está relacionado con la presunta utilización de tarjetas de crédito pertenecientes a empleados que trabajaban bajo la órbita del entonces funcionario. Según consta en la causa, una de esas personas declaró como testigo ante la Justicia y sostuvo que las compras realizadas con esos plásticos incluían artículos vinculados al rubro de los videojuegos. De acuerdo con ese testimonio, el dinero utilizado para cancelar esos consumos era posteriormente reintegrado en efectivo por Adorni.

Los investigadores consideran que la magnitud de los consumos registrados con tarjetas podría superar los ingresos declarados por el ex jefe de Gabinete durante su desempeño en la administración nacional. Esa circunstancia constituye uno de los ejes centrales del expediente, ya que la legislación vigente contempla la posibilidad de investigar si el nivel de gastos resulta compatible con los recursos legítimamente obtenidos por un funcionario público.

En ese contexto, también forman parte del expediente otras declaraciones testimoniales relacionadas con importantes desembolsos efectuados en efectivo. Entre ellas figura la brindada por el contratista Matías Tabar, quien hizo referencia a una remodelación realizada en la vivienda de Adorni, ubicada en el barrio privado Indio Cua. Según esa declaración, los trabajos habrían sido abonados mediante pagos en efectivo que alcanzarían los 245 mil dólares.

La fiscalía procura reconstruir de manera integral el movimiento de fondos del ex funcionario durante el período investigado. Para ello analiza tanto la evolución de sus ingresos como los gastos registrados en el sistema financiero, además de las operaciones efectuadas fuera del circuito bancario que fueron mencionadas por distintos testigos.

Según la información incorporada al expediente, Adorni percibió una remuneración mensual cercana a los 3,5 millones de pesos hasta fines de 2025, monto que posteriormente se incrementó hasta aproximadamente 7,6 millones de pesos. La comparación entre esos ingresos y los niveles de consumo detectados constituye uno de los puntos que deberán ser evaluados por los peritos y posteriormente por la fiscalía.

Mientras continúan las medidas de prueba, la investigación permanece en una etapa de recolección de evidencia destinada a establecer si existen elementos suficientes para sostener las sospechas de un eventual enriquecimiento ilícito o si las operaciones analizadas cuentan con una explicación patrimonial compatible con la normativa vigente. El resultado de las pericias financieras y contables será determinante para definir los próximos pasos del expediente.