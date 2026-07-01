Milei participó de la celebración por la Independencia de Estados Unidos y recibió un nuevo respaldo de la administración Trump

Javier Milei participó por primera vez como presidente argentino de la celebración anticipada del Día de la Independencia de Estados Unidos.

El embajador Peter Lamelas transmitió un nuevo respaldo político de la administración de Donald Trump al Gobierno argentino.

El diplomático convocó a profundizar la relación bilateral e incentivar nuevas inversiones en la Argentina.

El evento reunió a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios, legisladores y representantes diplomáticos.

Durante la celebración se proyectó un mensaje grabado por Donald Trump dirigido a los países aliados de Estados Unidos.

El viaje presidencial previsto para los festejos centrales del 4 de Julio en Estados Unidos podría ser reprogramado.

El presidente Javier Milei asistió a la celebración anticipada por el 250° aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos, realizada en la residencia del embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas. La presencia del mandatario argentino marcó un hecho inédito, ya que se convirtió en el primer jefe de Estado del país en participar de este tradicional encuentro diplomático, que este año adquirió un fuerte contenido político por los reiterados gestos de respaldo de la administración de Donald Trump hacia el Gobierno argentino.

La participación de Milei se produjo pocos minutos después de haber tomado juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. Tras la ceremonia oficial, el Presidente se trasladó al Palacio Bosch acompañado por buena parte de su equipo de gobierno y permaneció durante gran parte de la velada, compartiendo distintas actividades organizadas con motivo de la conmemoración estadounidense.

Durante el acto central, Milei subió al escenario junto al embajador Lamelas para entonar los himnos nacionales de Argentina y de Estados Unidos. Más tarde presenció el discurso del representante diplomático, quien transmitió un mensaje de fuerte respaldo político y económico enviado desde Washington.

En su intervención, Lamelas aseguró que llegó a la Argentina con la misión de profundizar la relación bilateral y acompañar el proceso de transformación impulsado por la administración libertaria. El diplomático sostuvo que el objetivo es fortalecer la alianza estratégica entre ambos países y afirmó que la política de "America First" impulsada por Donald Trump no implica aislamiento, sino el fortalecimiento de los vínculos con los socios internacionales.

Uno de los principales ejes de su exposición estuvo orientado a la economía. En ese sentido, convocó al sector privado a incrementar las inversiones en la Argentina y sostuvo que el contexto actual representa una oportunidad para ampliar los acuerdos comerciales, generar empleo y consolidar proyectos conjuntos entre ambos países.

Lamelas también vinculó ese mensaje con su historia personal. Recordó que emigró desde Cuba hacia Estados Unidos siendo niño, luego de que su familia abandonara la isla durante el régimen comunista. En ese contexto, destacó el valor de la libertad y estableció un paralelo con el proceso político que atraviesa la Argentina, al tiempo que elogió el liderazgo de Milei y el rumbo adoptado por su administración.

La celebración reunió a funcionarios nacionales, dirigentes políticos, empresarios, representantes del Poder Judicial y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. Entre los integrantes del Gobierno estuvieron presentes el secretario de Cultura, Leandro Cifelli; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti y el canciller Pablo Quirno. Diego Santilli también asistió, aunque permaneció pocos minutos antes de retirarse.

El encuentro contó además con la participación de gobernadores, legisladores nacionales, empresarios y representantes diplomáticos de diversos países, consolidándose como uno de los eventos institucionales más relevantes del calendario bilateral entre Argentina y Estados Unidos.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la proyección de un mensaje grabado por Donald Trump. Aunque el mandatario estadounidense no hizo referencias específicas a la Argentina, reivindicó el significado histórico del 4 de Julio, destacó el valor de la libertad y expresó su voluntad de continuar fortaleciendo los vínculos con los países aliados.

La celebración incluyó además distintas actividades culturales inspiradas en la historia y las tradiciones estadounidenses. Los salones del Palacio Bosch fueron ambientados con temáticas vinculadas al jazz, la industria cinematográfica de Hollywood y otros símbolos representativos de la cultura norteamericana. La programación artística incluyó un recital de la histórica banda Jefferson Starship y una presentación de la actriz y humorista Fátima Flórez. Milei también participó de un momento distendido al bailar la tradicional canción "Y.M.C.A.", uno de los temas habituales en actos políticos encabezados por Trump.

El encuentro formó parte de la iniciativa "Freedom Two Fifty", impulsada por la embajada estadounidense para conmemorar durante todo 2026 el 250° aniversario de la independencia de ese país mediante actividades culturales y diplomáticas en distintos puntos de la Argentina.

En paralelo, la agenda internacional del Presidente continúa registrando modificaciones. El viaje que inicialmente tenía previsto realizar a Estados Unidos para participar de los festejos centrales por el 4 de Julio podría ser reprogramado para una fecha posterior. Esa decisión se suma a la reciente cancelación de su participación en la cumbre del Mercosur realizada en Paraguay, en un contexto de creciente tensión política con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y luego de mantener un encuentro en Buenos Aires con el senador brasileño Flavio Bolsonaro.