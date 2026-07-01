Golpe político en Colorado: una candidata de 29 años derrotó a una histórica congresista demócrata

La política de Colorado dejó uno de los resultados más inesperados de las elecciones primarias en Estados Unidos. Melat Kiros, una abogada de 29 años identificada con el ala progresista del Partido Demócrata, venció a la experimentada congresista Diana DeGette, quien llevaba casi tres décadas ocupando una banca en la Cámara de Representantes.

La victoria representa un nuevo avance de los sectores más izquierdistas dentro del partido y refuerza una tendencia que ya se había observado en otras primarias celebradas recientemente en distintos estados del país.

Kiros, que además de ejercer como abogada cursa un doctorado, logró imponerse frente a una de las dirigentes con mayor trayectoria del Partido Demócrata en Colorado, pese a que DeGette contaba con el respaldo de buena parte del establishment partidario.

Tras conocerse el resultado, la dirigente celebró el triunfo ante sus seguidores con un discurso en el que aseguró que el movimiento progresista está ganando terreno en todo el país.

"Estamos recuperando nuestro partido y nuestro país", expresó durante los festejos, en un clima de entusiasmo entre sus militantes.

El distrito que representará comprende gran parte de la ciudad de Denver, un territorio de fuerte predominio demócrata, por lo que las proyecciones indican que Kiros tiene altas probabilidades de imponerse también en las elecciones generales de noviembre y asumir su banca en el Congreso en enero próximo.

Resultados dispares para el ala progresista

Más allá del triunfo de Kiros, la jornada electoral dejó resultados diversos para los candidatos identificados con el sector progresista del Partido Demócrata.

El senador John Hickenlooper logró conservar su candidatura al imponerse en la interna frente a la senadora estatal Julie Gonzales, quien había basado su campaña en un discurso de renovación y posiciones más cercanas a la izquierda del partido.

En otra de las contiendas más observadas de Colorado, el legislador estatal Manny Rutinel obtuvo la nominación demócrata para competir por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en uno de los distritos más competitivos del estado.

Los resultados reflejan que, aunque el sector progresista continúa ganando influencia dentro del Partido Demócrata, su crecimiento no es uniforme y convive con dirigentes tradicionales que todavía conservan un fuerte respaldo electoral en varias regiones del país.