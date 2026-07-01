Santa Fe acelera la transformación digital: todos los trámites provinciales pasarán a ser electrónicos

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció este miércoles un nuevo paso en el proceso de modernización del Estado provincial al confirmar que, desde el 1° de julio, la gestión de expedientes dejó de realizarse en papel y comenzó a funcionar íntegramente en formato digital.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario aseguró que la Provincia inició una nueva etapa orientada a construir un Estado "más transparente, eficiente y ágil", con el objetivo de simplificar los trámites administrativos para ciudadanos y empresas.

Pullaro explicó que la digitalización ya alcanza a la totalidad de los expedientes oficiales y adelantó que, de manera progresiva, durante las próximas semanas todos los trámites provinciales podrán realizarse de forma completamente digital.

Más de 1,7 millones de usuarios registrados

El gobernador también destacó el crecimiento de la plataforma "Mi Santa Fe", al señalar que ya son más de 1.700.000 los santafesinos que cuentan con su ID Ciudadana, la herramienta que permite acceder a distintos servicios y gestiones provinciales desde dispositivos móviles.

Según el Gobierno, esta identidad digital será uno de los pilares del nuevo sistema administrativo, facilitando el acceso a trámites y reduciendo la necesidad de realizar gestiones presenciales.

Menos burocracia y tiempos más cortos

Durante su mensaje, Pullaro sostuvo que la transformación permitirá reducir considerablemente los plazos de resolución de los expedientes.

Según explicó, procedimientos que anteriormente podían demorar meses o incluso años pasarán a resolverse en cuestión de semanas gracias a la digitalización de los procesos administrativos.

Además, remarcó que el nuevo sistema busca eliminar largas esperas, filas y recorridos por distintas oficinas públicas, con la intención de agilizar la relación entre el Estado y los ciudadanos.

La iniciativa forma parte del plan de modernización impulsado por la administración provincial, que apunta a incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la gestión pública y optimizar la prestación de servicios en toda Santa Fe.