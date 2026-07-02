Dibu Martínez reveló cuáles son los cortes de carne favoritos de la Selección Argentina

Los asados siguen siendo uno de los grandes rituales de la Selección Argentina en cada concentración. En esta oportunidad, Emiliano "Dibu" Martínez compartió un divertido video desde la intimidad del plantel y mostró cuáles son los cortes de carne que disfrutan los campeones del mundo antes de un nuevo compromiso por el Mundial 2026.

Con su característico sentido del humor, el arquero recorrió la parrilla mientras grababa con su celular y fue comentando el menú preparado para el plantel. "Bueno, acá con todas las vaquitas light, mirá qué colorcito que tiene esto... acá hay pollo para los veganos", bromeó mientras enfocaba las distintas carnes.

Los cortes de carne que eligió la Selección para el asado

Durante el recorrido, Dibu le consultó al parrillero qué había preparado para el almuerzo. La respuesta incluyó varios clásicos de la cocina argentina: chorizos, pollo, asado, vacío, ojo de bife, entraña y provoleta, un menú pensado para satisfacer todos los gustos del plantel.

El asado se convirtió en una tradición dentro del ciclo de Lionel Scaloni y es uno de los momentos que el grupo aprovecha para compartir y fortalecer la convivencia durante las concentraciones.

La broma de Dibu al nutricionista

Fiel a su estilo, el arquero también aprovechó para hacer una broma mientras recorría el lugar. Al enfocar al nutricionista de la Selección, lanzó entre risas: "Allá está el nutri, que hace todo mal", desatando las carcajadas de quienes estaban presentes, en una escena que reflejó el buen clima que se vive en el plantel argentino.