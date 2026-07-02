Irán desafía a Estados Unidos y reafirma su control sobre el estrecho de Ormuz

La tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a quedar en evidencia este jueves luego de que Irán reafirmara su autoridad sobre el estratégico estrecho de Ormuz y cuestionara la iniciativa de seguridad regional impulsada por Estados Unidos junto a sus aliados.

Las declaraciones llegaron apenas un día después de una nueva ronda de conversaciones indirectas entre Washington y Teherán, desarrolladas en Doha con la mediación de Qatar y Pakistán, en el marco de la implementación del Memorando de Entendimiento alcanzado tras el conflicto que estalló a fines de febrero.

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, sostuvo que el estrecho de Ormuz "está bajo el control de Irán y no del Comando Central de Estados Unidos (Centcom)". A través de un mensaje publicado en la red social X, el funcionario afirmó además que la estabilidad regional solo será posible cuando cesen las intervenciones extranjeras, Estados Unidos retire su presencia militar de la zona y se respete plenamente la soberanía de los países de la región.

Sus declaraciones fueron una respuesta directa a la reunión realizada el miércoles en Baréin, donde representantes militares de doce países analizaron el escenario de seguridad en Medio Oriente. Del encuentro participaron, entre otros, delegados de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Líbano y Siria.

Desde Washington señalaron que la reunión sirvió para ratificar el compromiso conjunto de garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo considerado clave para el comercio energético mundial, ya que por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y del gas que se transportan por vía marítima.

Mientras tanto, el diálogo diplomático entre Estados Unidos e Irán continúa abierto. Tras la última ronda de negociaciones celebrada en Doha, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, aseguró que las conversaciones dejaron avances positivos en distintos aspectos vinculados a la aplicación del Memorando de Entendimiento firmado por ambas partes.

Según explicó el funcionario, los intercambios se apoyaron en los compromisos asumidos previamente durante la cumbre internacional realizada en Lake Lucerne, Suiza, con el objetivo de consolidar mecanismos que permitan reducir las tensiones y avanzar hacia una mayor estabilidad regional.

Aunque las negociaciones siguen en marcha, las recientes declaraciones de las autoridades iraníes reflejan que las diferencias estratégicas con Estados Unidos permanecen vigentes, especialmente en torno al control de uno de los pasos marítimos más importantes del planeta.