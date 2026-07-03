Analistas recomiendan una estrategia de inversión más selectiva para afrontar el segundo semestre

Los analistas recomiendan abandonar las estrategias generalizadas y priorizar una selección cuidadosa de activos.

Los bonos ajustados por CER recuperan atractivo tras la reciente evolución del tipo de cambio.

Las empresas vinculadas a energía continúan encabezando las preferencias dentro del mercado accionario local.

Los Cedears mantienen su atractivo como vía de diversificación internacional y cobertura cambiaria.

La deuda soberana en dólares ofrece menor potencial de apreciación, aunque conserva rendimientos interesantes.

Las obligaciones negociables de empresas sólidas aparecen como una alternativa para dolarizar carteras con menor volatilidad.

Tras un primer semestre que dejó fuertes ganancias en la deuda soberana argentina y un desempeño más dispar en el mercado accionario, las perspectivas para la segunda mitad del año muestran un escenario diferente para los inversores. Los especialistas coinciden en que las oportunidades ya no se presentan de manera generalizada y que la clave estará en seleccionar cuidadosamente los activos, considerando el perfil de riesgo, el horizonte de inversión y el contexto económico tanto local como internacional.

El importante avance registrado por los bonos soberanos en dólares durante los primeros seis meses del año redujo parte del potencial de valorización que ofrecían meses atrás. Si bien los analistas consideran que aún existen oportunidades puntuales dentro de la curva de deuda, la recomendación predominante apunta a privilegiar estrategias más específicas antes que posiciones amplias sobre el mercado.

Al mismo tiempo, la evolución del tipo de cambio durante junio modificó el escenario para las inversiones en moneda local. La depreciación del peso volvió a despertar interés por los instrumentos ajustados por inflación, especialmente aquellos indexados por CER, así como por los bonos duales y otras alternativas que permiten incorporar mecanismos de cobertura frente a eventuales movimientos cambiarios.

En el mercado accionario argentino también prevalece una visión más prudente. La decisión de MSCI de mantener a la Argentina dentro de la categoría "Standalone" redujo las expectativas de un ingreso masivo de capitales internacionales. No obstante, distintos analistas sostienen que todavía existen compañías capaces de ofrecer buenos rendimientos gracias a sus propios fundamentos y perspectivas de crecimiento.

Dentro de ese grupo sobresalen las empresas vinculadas al sector energético, especialmente aquellas relacionadas con el desarrollo de Vaca Muerta. La expansión de la producción de hidrocarburos continúa siendo considerada uno de los principales motores de crecimiento de la economía argentina en el mediano plazo, motivo por el cual varias compañías del segmento siguen apareciendo entre las principales recomendaciones de inversión.

También los bancos vuelven a ser observados con interés, aunque los especialistas advierten que la reciente recuperación de sus cotizaciones obliga a ser más cuidadosos al momento de definir los puntos de ingreso. La estrategia ya no consiste en comprar de manera generalizada, sino en identificar aquellas entidades que todavía conservan margen de valorización.

En paralelo, la diversificación internacional continúa ocupando un lugar relevante dentro de las carteras. El sólido desempeño registrado por Wall Street durante el primer semestre, impulsado principalmente por las compañías tecnológicas y el desarrollo de la inteligencia artificial, mantiene vigente el atractivo de los Cedears como vehículo para acceder a empresas extranjeras y, al mismo tiempo, preservar una cobertura frente a la volatilidad cambiaria local.

En materia de renta fija, varios especialistas consideran que la deuda en pesos ofrece actualmente una relación entre riesgo y rendimiento más favorable que la deuda soberana denominada en dólares. En ese sentido, los bonos ajustados por CER recuperan protagonismo, especialmente aquellos de corto plazo, ya que permiten proteger el capital frente a la inflación y presentan vencimientos anteriores a los principales compromisos electorales.

Los bonos duales también aparecen entre las alternativas recomendadas para inversores con mayor tolerancia al riesgo. Estos instrumentos combinan mecanismos de ajuste que permiten beneficiarse tanto de escenarios de desinflación como de eventuales incrementos en las tasas de interés o de una inflación superior a la prevista, otorgando una mayor flexibilidad frente a distintos escenarios macroeconómicos.

Respecto de la deuda soberana en dólares, los especialistas consideran que el principal atractivo pasa ahora por el rendimiento corriente que ofrecen los títulos más que por una nueva apreciación derivada de la reducción del riesgo país. Por esa razón, las recomendaciones privilegian bonos de duración intermedia, con menor exposición a movimientos bruscos de precios.

Por otra parte, las obligaciones negociables emitidas por empresas continúan siendo una opción atractiva para quienes buscan dolarizar parte de su cartera con niveles de volatilidad inferiores a los de los bonos soberanos. En este segmento, la preferencia se concentra en compañías con sólidos perfiles crediticios, buena capacidad de generación de ingresos y presencia en sectores como energía, petróleo, telecomunicaciones y servicios públicos.

En conjunto, los analistas coinciden en que el segundo semestre exigirá una administración más activa de las carteras. La etapa de las apuestas generalizadas parece haber quedado atrás y el nuevo escenario demanda una cuidadosa selección de activos, combinando instrumentos en pesos, deuda en dólares, renta corporativa y exposición internacional para equilibrar oportunidades de rendimiento con mecanismos de protección frente a un contexto económico que continúa mostrando importantes desafíos.