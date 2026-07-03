Cristiano Ronaldo se retiraría de Portugal tras el Mundial

La victoria de Portugal sobre Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026 podría haber marcado el comienzo de la despedida de Cristiano Ronaldo con su selección. Así lo dejó entrever Katia Aveiro, hermana del capitán portugués, quien aseguró que este torneo sería el último del delantero con la camiseta lusa.

Las declaraciones fueron realizadas a la televisión portuguesa en Toronto, donde Portugal selló su clasificación a los octavos de final.

"Según la información que tengo, pueden despedirse. Disfrútenlo mientras dure. No será hoy, pero será pronto", afirmó.

Luego aclaró que hacía referencia exclusivamente al recorrido de Cristiano con la selección nacional.

"Estoy hablando de la selección. La información que tengo, de una fuente confiable, es que este es su último baile".

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo mantiene contrato con Al-Nassr hasta mediados de 2027, por lo que, en principio, su posible retiro sería únicamente del ámbito internacional.

Un legado histórico con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo es el futbolista con más partidos y más goles en la historia de Portugal. Desde su debut oficial, el 20 de agosto de 2003, disputó 231 encuentros y convirtió 145 goles, cifras que lo ubican como el máximo referente del seleccionado luso.

Además, levantó los únicos tres títulos oficiales de Portugal a nivel de mayores: la Eurocopa 2016 y las UEFA Nations League de 2019 y 2025, consolidándose como el jugador más importante de la historia del país.

Su impresionante recorrido en los Mundiales

El delantero también dejó una huella imborrable en la Copa del Mundo. Participó en seis ediciones, una marca que comparte con Lionel Messi, y se convirtió en el único futbolista que logró marcar al menos un gol en cada uno de esos Mundiales.

En total, Cristiano Ronaldo acumula 26 partidos y 10 goles en la máxima cita del fútbol, un recorrido que podría llegar a su final cuando concluya la participación de Portugal en el Mundial 2026.