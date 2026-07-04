Comienza el Relevamiento Socioeconómico Rafaela 2026: más de 680 hogares serán visitados durante julio

Durante todo el mes de julio, un equipo de 30 encuestadores debidamente identificados recorrerá distintos barrios de la ciudad para visitar más de 680 viviendas seleccionadas para participar del relevamiento. Se solicita colaboración a las familias que serán encuestadas, ya que la información brindada es voluntaria, confidencial y será utilizada exclusivamente con fines estadísticos.



El Relevamiento Socioeconómico se realiza en Rafaela desde 1993 y constituye una de las principales herramientas para conocer la realidad social de la ciudad. La encuesta releva información sobre educación, empleo, salud, vivienda, acceso a servicios y características de los hogares, permitiendo orientar las políticas públicas de acuerdo con las necesidades de la comunidad.



Con vistas al inicio del operativo, este viernes finalizó la capacitación del equipo de encuestadores, quienes recibieron las herramientas metodológicas necesarias para garantizar un trabajo de campo riguroso y de calidad