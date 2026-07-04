Qué publicó Franco Deambrosi tras quedar involucrado en los rumores sobre la China Suárez

En medio de las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la China Suárez, Franco Deambrosi reapareció en sus redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida.

El piloto de Turismo Carretera compartió una imagen en la que se observa un termo y un mate sobre una mesa, con un paisaje rural de fondo. El posteo llegó justo cuando crecieron los rumores sobre un supuesto vínculo con la actriz, en medio de la crisis que atraviesa con Mauro Icardi.

Si bien la publicación no hace ninguna referencia al escándalo, muchos usuarios la interpretaron como una forma de mostrarse ajeno a la polémica que se instaló en los últimos días.

Según contó Yanina Latorre, Deambrosi está al tanto de las versiones que circulan sobre su nombre. La conductora reveló que el jueves por la noche mantuvo una conversación con el piloto y aseguró que el joven de 26 años conoce el revuelo mediático que generaron los rumores.

Por el momento, ni Franco Deambrosi ni la China Suárez realizaron declaraciones públicas sobre las versiones que los involucran, mientras la polémica continúa creciendo en redes sociales y en los programas de espectáculos.