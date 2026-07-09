La Justicia ratificó como prueba los videos de Jesica Cirio y profundiza la investigación contra Martín Insaurralde

La Justicia rechazó el pedido de nulidad presentado por Martín Insaurralde y Jesica Cirio y mantuvo como prueba los videos incorporados al expediente.

El juez Luis Armella consideró que no existían fundamentos para excluir las grabaciones de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La causa busca determinar si el patrimonio y el nivel de vida del ex funcionario resultan compatibles con los ingresos declarados durante su gestión pública.

La investigación continuará con nuevas pericias y el análisis de dispositivos electrónicos y documentación patrimonial.

El fiscal Sergio Mola rechazó su recusación y sostuvo que la estrategia de la defensa busca obstaculizar el avance del proceso judicial.

La resolución fortalece una de las principales líneas probatorias de una causa que se inició tras el denominado "Yategate" y que continúa incorporando nuevas evidencias.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que tiene como principales imputados al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y a su ex esposa, Jesica Cirio, registró un nuevo avance luego de que la Justicia rechazara un planteo de las defensas para excluir del expediente una serie de videos considerados de relevancia para la causa.

La resolución fue adoptada por el juez federal Luis Armella, quien desestimó el pedido de nulidad presentado por los abogados de ambos imputados y confirmó la incorporación de las imágenes como elemento probatorio dentro de la investigación. En ese material audiovisual se observa a Cirio exhibiendo importantes cantidades de dinero en efectivo, cuyo monto fue estimado en alrededor de diez millones de dólares.

Con esta decisión, el magistrado habilitó que los registros audiovisuales continúen formando parte del conjunto de pruebas que buscan determinar el origen del patrimonio atribuido a los investigados y su eventual relación con los delitos que se les imputan.

La causa procura establecer si la evolución patrimonial y el nivel de vida de Insaurralde durante su desempeño en la función pública resultan compatibles con los ingresos que declaró oficialmente mientras ocupó distintos cargos en la administración bonaerense.

La investigación cobró impulso tras el denominado "Yategate", episodio que derivó en una revisión integral de la situación patrimonial del ex intendente de Lomas de Zamora y de las operaciones económicas realizadas entre 2009 y 2023.

En ese contexto, la continuidad de los videos dentro del expediente representa un elemento que la Justicia considera potencialmente relevante para el desarrollo de las próximas etapas de la investigación.

A partir de esta resolución, los investigadores avanzarán con nuevas medidas de prueba orientadas al análisis de dispositivos electrónicos, documentación y distintas pericias destinadas a reconstruir los movimientos patrimoniales y financieros de los imputados.

La defensa de Insaurralde y Cirio había solicitado que el material audiovisual fuera excluido del proceso al cuestionar su incorporación al expediente. Sin embargo, Armella concluyó que no existían fundamentos suficientes para declarar la nulidad de esas grabaciones, por lo que resolvió mantenerlas como parte de la evidencia disponible.

Si bien el magistrado rechazó en oportunidades anteriores distintos pedidos de detención formulados en el marco de la causa, continúan vigentes otras medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del país que pesa sobre el ex funcionario.

La investigación también sumó en los últimos días un nuevo capítulo a partir de la presentación realizada por el fiscal federal Sergio Mola, quien rechazó un planteo de recusación impulsado por la defensa y cuestionó con dureza esa estrategia procesal.

En un escrito de 24 páginas, el representante del Ministerio Público sostuvo que el intento de apartarlo de la investigación constituye una maniobra destinada a debilitar el avance del expediente y limitar la actuación del organismo encargado de impulsar la acción penal.

Según la postura de la fiscalía, la recusación carece de fundamentos jurídicos suficientes y busca afectar el desarrollo de una investigación que continúa incorporando elementos de prueba relacionados con la evolución patrimonial de los imputados.

Mola también sostuvo que determinadas presentaciones de la defensa podrían obstaculizar el control público sobre causas vinculadas con presuntos hechos de corrupción y consideró necesario mantener medidas de resguardo que permitan preservar el normal desarrollo del proceso judicial.

Mientras tanto, la causa continúa avanzando sobre distintos aspectos patrimoniales y financieros que serán objeto de nuevas pericias. La incorporación definitiva de los videos fortalece una de las líneas de investigación abiertas por la Justicia y permitirá que ese material sea valorado junto con el resto de la prueba reunida durante la instrucción.

De esta manera, el expediente sigue sumando actuaciones destinadas a esclarecer el origen de los bienes investigados y determinar si existieron maniobras compatibles con los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos atribuidos al ex funcionario y a su ex esposa.