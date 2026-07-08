Una foto de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo despertó la atención tras la clasificación de Argentina

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 estuvo acompañada por una serie de postales emotivas de los protagonistas y sus familias. Luego de la agónica victoria por 3-2 ante Egipto, con el gol decisivo de Enzo Fernández sobre el cierre, Agustina Gandolfo celebró el triunfo junto a Lautaro Martínez, una de las piezas clave de la remontada.

La influencer compartió en sus redes sociales una imagen junto al delantero argentino desde el estadio, donde ambos aparecen abrazados y muy cerca de besarse en una de las tribunas. De fondo se observa el campo de juego y las gradas casi vacías, luego de una noche cargada de tensión y festejos para los hinchas argentinos.

La publicación rápidamente generó repercusión entre sus seguidores, aunque un particular detalle fue el que más llamó la atención. En la fotografía se observa que tanto Lautaro como Agustina llevan una cinta roja: el atacante la tiene colocada en su tobillo derecho, mientras que ella la utiliza en su muñeca.

El accesorio despertó curiosidad entre los fanáticos, ya que muchas personas lo relacionan con una tradición vinculada a la protección frente a las malas energías o la envidia. La coincidencia entre ambos generó numerosos comentarios en redes sociales.

“Vamos mi amor, un paso más”, escribió Gandolfo junto a la imagen, dejando en claro la ilusión de la pareja por seguir avanzando en la Copa del Mundo y acompañar al delantero argentino en el desafío por alcanzar un nuevo título.